Rumbo al Óscar 2024: cinco curiosidades que debes saber sobre la codiciada estatuilla

El próximo 10 de marzo presenciaremos una edición más de la ceremonia de los Óscar, la 96 para ser precisas, estas son algunas curiosidades sobre el premio

Estamos a unos días de celebrar la 96 edición de los Óscar en Los Ángeles, sin duda es el evento anual más importante para el cine y el entretenimiento en general.

Año con año disfrutamos de ciertas peculiaridades así como padecemos, quizá, que nuestra película favorita de todo el año ni siquiera se encuentre nominada o pierda en su categoría frente a una que no nos pareció tan buena, por ejemplo.

En realidad, sólo los expertos cinematográficos saben cómo deciden que película es mejor y en qué basan las premiaciones, sin embargo, ya estamos ansiosas por saber los resultados de esta edición.

Orígenes

Los Óscar vieron la luz por primera vez en la historia el 16 de mayo de 1929, por lo que próximamente cumplirán 100 años.

Se celebraron en el Salón Blossom del Hotel Roosevelt en Hollywood. Aunque el formato era distinto, en esa primera edición ya se conocían los resultados tres meses antes de la ceremonia. A partir de los años 40 se instauró el sistema de sobres cerrados para que no se supiesen los galardonados hasta el momento de la gala. Desde su creación se han entregado cerca de 3.000 estatuillas

Cabe destacar que no siempre se llamaron Óscar, en realidad ese nombre se implementó en 1939, cuando la actriz Margaret Herrick encontró similitudes entre la estatuilla y su tío Óscar, antes de 1939 llevaban el nombre de Premios de la Academia al Mérito

Rumbo al Óscar 2024: orígenes Getty images

Nominaciones y premios

Walt Disney ha sido nominado 59 veces de las cuales ha recibido 22 premios. Sin duda, un protagonista de los Óscar.

Katharine Hepburn es la actriz con más Óscares en su historial, sin embargo, nunca acudió a recibir ninguna de sus cuatro estatuillas. Sólo acudió a una gala para entregar el premio.

En la categoría varonil la cosa cambia, ya que hay tres hombres con el mayor número de premios, es decir, tres estatuillas.

Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan

La película más nominada y premiada de la historia ya la conoces. Se trata de Titanic, nominada a 14 premios de los cuales obtuvo 11.

Empatadas por estatuillas obtenidas, Ben Hur y El señor de los anillos también tienen 11 galadornes.

Rumbo al Óscar 2024 Nominaciones y premios Getty images

Edad

Aunque no hay límites de edad para ser nominado o nominada, la persona más joven en recibir el premio fue Tatum O’Neil a los seis años por la categoría Mejor actriz de reparto.

Del otro extremo se encuentran el director James Ivory que en 2017 recibió el Oscar por Call me by your name por mejor guion adaptado cuando tenía 89 años. En el mundo de la interpretación, Anthony Hopkins (El Padre, 2021) se convirtió en la persona más longeva en recibir el premio.

Rumbo al Óscar 2024: Edad Getty images

Características del premio

Aunque en el inicio de los tiempos la estatuilla estaba hecha de bronce con una fina capa de oro, actualmente se fábrica en una aleación de varios metales diferentes.

Todas las estatuillas son exactamente iguales, salvo dos casos únicos:



El primer caso se dio en 1938, cuando el ventrílocuo Edgar Bergen recibió el Óscar honorífico por haber creado al muñeco Charlie McCarthy . En aquella ocasión el premio fue tallado en madera, con un tamaño similar al del muñeco y con la boca articulada.

. En aquella ocasión el premio fue tallado en madera, con un tamaño similar al del muñeco y con la boca articulada. El otro Óscar diferente fue el de Walt Disney, cuando le otorgaron una estatuilla acompañada de otras siete más pequeñas por su película Blancanieves y los siete enanitos

Rumbo al Óscar 2024: Características del premio Getty images

Datos curiosos adicionales

Al momento de ganar un Óscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas extiende un contrato donde especifica que la estatuilla no puede ser comercializada, esto ocurrió luego de que Michael Jackson comprara en 1950 por 1.54 millones de dólares el Óscar que ganó la película Lo que el viento se llevó.

Jennifer Lawrence es la actriz que ha llevado el vestido más caro visto en una gala de los Óscar, esto ocurrió en 2013 cuando usó el diseño Palabra de Honor de casa Dior. Se estima que tiene un costo de cuatro millones de dólares.

En 2017 se cometió el error más catastrófico de una ceremonia: Faye Dunaway leyó el sobre con el nombre incorrecto: Lalaland. El elenco de la película ya estaba celebrando su Victoria cuando fueron notificados de que la verdadera ganadora era Moonlight