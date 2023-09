Rosa Peral explota contra Úrsula Corberó por llamarla “tóxica”

“Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie”, dijo Rosa Peral

El estreno de El cuerpo en llamas, la serie de Netflix basada en un truculento caso real, el conocido como crimen de la Guardia Urbana, sigue dando que hablar. Tras solicitar judicialmente el ‘secuestro’ de la serie, y también dar su versión de los hechos en su propio documental la plataforma, ahora Rosa Peral, la policía urbana condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su novio, el también policía Pedro Rodríguez, ha cargado contra la serie de Netflix y contra su protagonista, Úrsula Corberó.

En declaraciones desde la cárcel a ‘Y ahora Sonsoles’, programa de Antena 3, Peral se ha referido a unas declaraciones de Corberó, que durante sus entrevistas para promocionar el lanzamiento de la serie hace tan solo unos días, aseguró que tuvo reparos a la hora de aceptar el papel y encarnar a una persona “tóxica”.

Rosa Peral explota contra Úrsula Corberó

“La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxica o no tóxica? No hay una sentencia en la que se me condene por tóxica o no tóxica”, replica la condenada, indignada por las palabras de la actriz que la ha encarnado en pantalla.

Una serie con la que, lamenta, está viviendo “un nuevo juicio” y recibiendo “una condena extra”. “Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie”. Todo, denuncia, para alimentar el “morbo”, un negocio muy lucrativo en lo relativo al crimen de la Guardia Urbana pero en el marco del que, asegura, ella no ha ganado “ni un euro”.

Así, Peral sostiene que no ha cobrado nada tampoco por participar en Las cintas de Rosa Peral, la película documental que Netflix estrenó el mismo día que El cuerpo en llamas y que ha generado también quejas de otros participantes que dieron su testimonio en el caso. “Consideran que con esto pueden ganar dinero y lo venden y se lucran a mi costa. Llevo seis años y pico privada de libertad. Desde que estoy aquí, con todo lo que he hecho, todo el mundo se está lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo... Y yo he cobrado cero euros”, sostiene

Además, durante la entrevista telefónica Peral volvió a defender su inocencia, señalando de nuevo a su compañero y amante, Albert López, como autor del asesinato. “Yo no he matado a Pedro. Lo he dicho una y mil veces y lo seguiré repitiendo. No voy a dejar de luchar por algo que no considero justo. La sentencia no es justa”, denuncia Peral que califica de “surrealista” que haya sido condenada por asesinato “cuando no se sabe ni cómo ha sido el fallecimiento”.

Por Europa Press