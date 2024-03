Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, cuándo se estrena el documental sobre abuso sexual en Nickelodeon

Desde que Jennette McCurdy decidió alzar la voz sobre los abusos sexuales en los sets de Nickelodeon, han surgidos más casos que refuerzan la versión de la actriz, esta vez se trata de Drake Bell…

En 2021 el mundo del entretenimiento, sobre todo de aquellos quienes crecieron viendo Nickelodeon y Disney, se vio severamente afectado por los múltiples casos de abuso que se revelaron gracias a artistas -que entonces formaban parte de los elencos kids- y que años más tarde revelarían el altísimo costo que pagaron por ser estrellas infantiles de las dos cadenas más importantes en los años 90’s y 2000.

Ejemplo de ello fueron Miley Cyrus quien pasaba hasta 12 horas de grabación en el set de Hannah Montana y donde vivió todo tipo de abuso, declaró en una entrevista y sin dar más detalles. Contrario a Jennette McCurdy quien publicó sus memorias en 2021. El libro ‘Me alegro de que mi madre haya muerto’ revela la tortuosa infancia que vivió gracias a su madre Debra McCurdy quien murió en 2013 a causa de cáncer y quien vivió obsesionada con convertir en una estrella a su hija a costa de lo que fuera.

En ese libro de polémico nombre, pero quizá no tan polémico como lo que en el revela Jennette McCurdy, se habla de los constantes abusos a los que fue sometida y de los que fue testigo la co-protagonista de iCarly por parte de un poderoso productor a quien llamó ‘el Creador’.

Aunque no revela el nombre real del misterioso personaje, dos nombres resuenan en las acusaciones: Brian Peck y Dan Schneider.

En 2021, Jennette McCurdy escribió ‘Me alegro de que mi madre haya muerto’ Getty images

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV, lo que sabemos actualmente del documental sobre abuso sexual infantil en Nickelodeon

Aunque en agosto de 2003, Brian Peck fue arrestado, sentenciado y con un largo historial en el registro de agresores sexuales de Estados Unidos por, al menos una docena de cargos en su contra, el menor que lo acusó ante la ley había estado bajo protección y su identidad en el anonimato, sin embargo, gracias a la nueva producción del documental hoy sabemos que uno de esos menores abusados por Peck fue Drake Bell, el protagonista de la exitosa serie dosmilera ‘Drake & Josh’.

Sin embargo, según los avances de Investigation Discovery, el canal que está a cargo de la producción de dicho documental, parecen sugerir que no sólo se trata de Jennette McCurdy y Drake Bell, sino que habrá toda una serie de capítulos donde diversas estrellas juveniles de la época darán su testimonio y al fin romperán el silencio de todo lo que vivieron en los sets de grabación de Nickelodeon.

La exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia de los abusos que sufrió a manos de Brian Peck

Cuándo se estrena Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV

El lanzamiento del documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV está programado para el 17 de marzo en Estados Unidos, por lo que es posible que llegue a México en un par de meses más, aunque aún no está confirmada una fecha específica. Será distribuido a través de MAX, antes HBO Max.

Hasta el momento, Drake Bell no ha dado ninguna reacción al respecto en sus redes sociales.