¿Qué pasará en la temporada final de The Umbrella Academy?

Mira lo que revela el trailer de la última temporada de The Umbrella Academy, ¿qué le espera a los personajes?

La popular serie de superhéroes, The Umbrella Academy, regresará a la plataforma de streaming el 8 de agosto. A falta de poco más de tres meses, la compañía ha revelado al fin el ansiado primer tráiler de esta traca final de capítulos.

¿Qué pasa en la temporada final de The Umbrella Academy?

El avance, de algo más de dos minutos de duración, muestra una vez más a los hermanos Hargreeves. Viktor, Klaus, Número Cinco, Luther y compañía perdieron sus poderes al final de la tercera entrega. Y la cuarta temporada retomará su historia desde ese punto.

Se encuentran, además, en una nueva línea temporal a la que deberán adaptarse si quieren sobrevivir mientras tratan de recuperar sus extraordinarias habilidades. Algo que, como puede verse en el tráiler de The Umbrella Academy, ocurrirá en algún momento de la serie.

Para ponerles las cosas aún más complicadas, en este desconocido mundo también hay personas que quieren acabar con su vida. Así, todos juntos se embarcan en un peligroso viaje final que supondrá el desenlace definitivo para la serie, que estrenó su primera temporada hace ya cinco años.

El elenco de la temporada 4 de The umbrella Academy

Los nuevos episodios de The Umbrella Academy contarán con los flamantes fichajes de Megan Mullally (Will & Grace) y Nick Offerman (The Last Of Us), así como de David Cross (Arrested Development). En el avance puede verse la tónica que ha mantenido la serie y que continuará hasta su punto y final. Peleas, explosiones, caos temporal, humor socarrón, un Santa Claus con metralletas... Todo ello al ritmo de The Final Countdown, la mítica canción de Europe.

Para la cuarta entrega de la serie basada en la saga de cómics publicada por Dark Horse regresan Elliot Page, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min, Robert Sheehan, Tom Hopper y Aidan Gallagher. Los seis episodios de la última temporada de The Umbrella Academy llegarán a Netflix el 8 de agosto.

Por Europa Press