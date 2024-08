El pasado mes de abril salió a la luz que HBO había suspendido temporalmente la producción de la temporada 3 de Euphoria. Finalmente, en junio la cadena confirmó que habrá nuevos episodios, fijando la fecha de producción para finales de este año y su estreno para 2025.

Pese a los recientes avances, parece que el futuro de la tercera temporada de Euphoria aún está en el aire, a juzgar por las últimas declaraciones que ha hecho Hunter Schafer.

La actriz que encarna a Jules acudió al podcast Call Her Daddy y se sinceró sobre el futuro de Euphoria. “El verdadero problema es que no tengo ni puta idea de lo que está pasando, y puedes preguntarle literalmente a todo el elenco”, afirmó.

Schafer citó las muertes del actor Angus Cloud y el productor Kevin Turen como algunos de los motivos que habían retrasado la producción. “Creo que todo el mundo tiene una cierta sensación de anticipación sobre si se supone que haremos la temporada 3", confesó. “Obviamente, todavía estoy aceptando lo que pasó, perder a personas que realmente amamos y que eran parte de esta familia y todo eso. Si volvemos, será difícil”, admitió.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Euphoria?

“Creo que hay un mundo en el que podemos canalizar eso para que sea una bonita temporada 3 si se supone que sucede, pero creo que eso realmente dejó a todos perplejos. Y luego está toda esta industria, cualesquiera que sean las cuestiones políticas que afectan a si esto sucederá o no, pero eso es gran parte de lo que está sucediendo también”, añadió la actriz.

Como ya se desveló anteriormente, otro de los motivos por los que la producción se ha retrasado tiene que ver con el guion de Levinson. En un principio, el creador tenía previsto convertir a Rue (Zendaya) en un personaje secundario, algo que no gustó a la protagonista. Además, Levinson tenía en mente una trama en la que Rue era detective privado, historia que HBO vetó. Por su parte, Zendaya propuso que Rue se convirtiera en vientre de alquiler, una trama que tampoco pareció convencer a la cadena.

Cuánto dinero gana Zendaya por episodio de Euphoria Foto: HBO



Hasta que comience la producción de la temporada 3 de Euphoria, Schafer estrenará este viernes 9 de agosto la cinta de terror Cuckoo, y también participará en la serie Blade Runner 2099. Respecto a este último proyecto, en el que compartirá planos con Michelle Yeoh, la intérprete ha confesado que estuvo a punto de rechazarlo.

“Siento que hice televisión y fue una gran introducción a la interpretación, pero, desde que pasé al cine, me di cuenta de que me gusta mucho más el formato cinematográfico: la televisión es una bestia. Tenía realmente la impresión de que no iba a hacer televisión después de que terminara Euphoria”, admitió en el podcast.

