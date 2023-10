Este 5 de octubre se estrena el reality show de Wendy Guevara, Wendy: Perdida, pero famosa, a través de ViX ¡te damos un adelanto de lo que podrás ver!

Tras ganar La casa de los famosos, Wendy Guevara continúa cosechando éxitos, esta vez con su propio reality show a través de ViX. Se trata de Wendy, perdida pero famosa, una serie que seguirá la vida privada de la personalidad de internet.

“Después del impacto que tuvo La casa de los famosos y gracias a que fui la ganadora, pues me ofrecen este proyecto de Wendy, perdida pero famosa. Me dicen ‘Oye Wendy, ¿qué te parece si como estuviste igual de transparente en la casa, ahora estamos con mucha transparencia pero en intimidad contigo para conocer tu casa conocer , a tu familia, a tus amigo, lo que comes, a dónde vas, el barrio donde naciste’, y yo dije que por supuesto”, cuenta Wendy para Cosmopolitan. “En el programa hay mucha felicidad pero también un poquito de drama, porque obviamente no tenemos un guió, no nos dicen qué hacer ni nada. Simplemente me graban y me dejan ser Wendy, entonces eso está espectacular para mí".

De acuerdo a Wendy, los capítulos se centrarán en lo que vive día a día: “Estoy haciendo proyectos, los conciertos que estamos teniendo, las fechas en diferentes recintos de México. Entonces los capítulos se basan diario en algo distinto, pero divertido, y pues es que siempre yo me la paso bien con mis comadres”.

¿Qué integrantes del Team Infierno aparecerán en Wendy, perdida pero famosa?

Muchos seguidores de La casa de los famosos se preguntan si algunos de los integrantes del famoso Team Infierno tendrán participación en Wendy, perdida pero famosa, y esto fue lo que nos reveló Guevara al respecto:

“En el reality sale Nicola, sale Emilio, sale Poncho, creo que sí son los que salen más porque yo estuve viajando por diferentes ciudades y nos encontramos, y las cámaras chismosas me siguen a todos lados. Ahí con Nicola, con Emilio, estuvimos trabajamos un día juntos en una fecha en Nuevo Laredo, entonces súper padre, pero creo que no sale Sergio ni Apio, pero los demás sí. Yo creo que si hay segunda temporada vamos hacer algo más padre, pero lo que sí me importa a mí en este reality es que conozcan todo de mí, que conozcan mis orígenes, de dónde yo vengo, dónde yo nací, a mi familia y mis amigos. O sea quiero que vean a una Wendy más íntimamente, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que también está padre que salgamos el Team Infierno pero ahora nos basamos un poquito más a de donde yo vengo”.