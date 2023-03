Sí, lo sabemos; el concierto cancelado de Billie Eilish fue una de tus peores decepciones en este mes. La cantante estadounidense se preparaba para dar una presentación en el Foro Sol el pasado 29 de marzo, pero una torrencial lluvia cambió los planes tanto de la artista como de los asistentes al concierto, quienes terminaron empapados a pesar de que la venta de impermeables comenzó casi inmediatamente.

Para olvidarse del mal rato, Eilish ofreció un set acústico de cinco canciones —Ocean Eyes, Happier Than Ever, Lovely, when the party’s over y TV— para los asistentes que aún permanecían en el recinto, no sin antes anunciar que el concierto no se llevaría a cabo como tenía previsto.

Billie Eilish @ Foro Sol CDMX



Billie sale al escenario a dar unas palabras, el show no puede llevarse a acabo#BillieEilish #BillieeilishMexico pic.twitter.com/4MiD5N9kpF — 皿 (@ailoviutl) March 30, 2023

Eilish también pidió a la audiencia que guardaran sus boletos, pues compensará el concierto que tuvo que ser cancelado.

“Quería salir a agradecerles por esperar por mi, con esta lluvia torrencial. Les amo muchísimo, por favor guarden sus boletos porque voy a mover toda la agenda para regresar con ustedes.” dijo.

Sin embargo, los boletos de varios asistentes quedaron completamente empapados, ¿qué hacer si este es tu caso?

Ticketmaster: Guarda tu boleto para la reprogramación del conciertto de Billie Eilish.



Mi boleto:… pic.twitter.com/w2aGkLyAew — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) March 30, 2023

Qué hacer si se mojaron tus boletos para el concierto de Billie Eilish

A través de un comunicado oficial, OCESA pidió a los asistentes conservar sus boletos del concierto si querían asistir a la siguiente fecha.

Aviso importante sobre Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/DMcgrs90fP — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

Más tarde publicaron las instrucciones a seguir en caso de que los boletos de los asistentes se encontraran mojados o dañados.

“Si tus boletos se mojaron y quedaron ilegibles, contacta a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter @serviciotm o desde el botón de ayuda de tu cuenta en Ticketmaster.com.mx.

Actualización sobre el concierto de Billie Eilish en la CDMX. pic.twitter.com/4mgOMh1oYT — Ocesa Total (@ocesa_total) March 30, 2023

¡Toma nota y no te quedes sin asistir al concierto!