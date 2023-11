¿Por qué nos gusta tanto Taylor Swift? Un importante estudio explica los motivos

El innegable éxito de la cantante estadounidense tiene diversos motivos, este revelador estudio nos explica por qué nos gusta tanto Taylor Swift…

Indiscutiblemente, Taylor Swift fue la artista del 2023, así lo comprobamos gracias al éxito de su gira mundial The Eras Tour que además se convirtió en la producción cinematográfica más esperada por millones de fanáticas en México, Estados Unidos y el resto del mundo.

En todos los países donde Taylor Swift se presentó durante su gira The Era Tour se agotaron los boletos, incluso, las boleteras que se encargaron de la venta de entradas donde se presentó la cantante implementaron importantes medidas de seguridad para evitar estafas y reventa, sin embargo, cientos de fanáticos denunciaron a través de Tiktok haber sido embaucados con hasta 20 mil pesos por persona para poder ver a Taylor Swift sin tener éxito.

Pero ¿cuál es la clave del éxito de la estadounidense? Este importante estudio realizado por Morning consult revela cuáles son los motivos por los que nos gusta tanto Taylor Swift.

Perfil de los fanáticos de Taylor Swift en Estados Unidos Getty images

Perfil de los fanáticos de Taylor Swift en Estados Unidos

De acuerdo con el estudio realizado por Morning Consult del total de personas encuestadas el 74% de los swifties norteamericanos se describe como blanco, es decir, solo el 26% es de otra etnia.

Respecto a las tendencias ideológicas el 55% de los encuestados se autodenominó demócrata, mientras el 53% vive en los suburbios donde es común reconocer grupos familiares. Para la encuesta se entrevistaron a cerca de 356 fanáticas de Taylor Swift de las cuales 52% son mujeres, casi un equilibrio que indica que gusta por igual a ambos sexos y también se descubrió que el 49% de las consultadas tiene un ingreso menor a los 50 mil dólares anuales.

¿Por qué nos gusta tanto Taylor Swift?

Cuando Taylor Swift vino a México congregó a miles de personalidades entre las cuales destacaron artistas y políticos, de hecho, fue el ex ministro Arturo Zaldívar quien reveló públicamente sus motivos para ser fanático de Taylor Swift, entre los que destacan la historia personal de la cantante y las letras de rebeldía femenina ante un régimen patriarcal que obliga a las mujeres a ser complacientes y no incomodar; sin embargo, el estudio realizado por Morning Consult resaltó que el 73% de las encuestadas dijo ser swiftie porque las canciones de la rubia tienen buen ritmo, le siguen su dominio en el escenario, su naturalidad ante las cámaras y por detrás de estos su historia de vida, con el que aparentemente, las fans de Taylor Swift no se sienten identificadas.

Dicho estudio también reveló que el 44% de las personas entrevistadas no se suscriben como fans de algún grupo de swifties porque reconocen que suelen ser tóxicos y acosan a exparejas y detractores de la cantante en manada, tanto en redes sociales, como en la vida real.