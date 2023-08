La razón por la que Dua Lipa no involucra su vida personal en las letras de sus canciones

Dua Lipa tiene una forma muy particular de pensar cuando se trata de mezclar su vida privada con la indusrtia musical

Dua Lipa es considerada como una de las cantantes más exitosas a nivel mundial actualmente. Con sencillos como Levitating, Cold Heart, One Kiss y Dance The Night —la cual formó parte del soundtrack de Barbie —, la artista de 27 años de edad se ha posicionado como una de las más grandes referencias musicales del pop en inglés.

Sin embargo, la cantante británica-albanesa no ha involucrado su vida privada en su música. ¿Por qué? Continúa leyendo, ¡te contamos todo al respecto!

La razón por la que Dua Lipa no involucra su vida personal en sus canciones

Son muchos los artistas que utilizan sus canciones para desahogarse y hacer referencia a sus viejos amores. Tal es el caso de Taylor Swift, Ed Sheeran e incluso Selena Gomez.

Es precisamente esta práctica la que Dua Lipa no quiere seguir, pues no está dispuesta a recordar un viejo amor a través de uno de sus éxitos musicales. La cantante no se siente cómoda involucrando su vida personal en las letras de sus canciones.

“Siempre hay alguien esperando que tropieces o fracases, especialmente cuando estás en el ojo público”, dijo en entrevista a The New York Times. “Creo que es una herramienta de marketing: ¿cuánto puedo llegar a confesar? Tampoco expongo tanto de mi vida para que la gente indague en la música de esta forma tan rara y analítica”.

Recordemos que uno de los más grandes amores de Dua Lipa fue Anwar Hadid, el hermano de Bella y Gigi, con quien terminó en diciembre de 2021 después de dos años de relación.