Emma Watson es recordada por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, pero lo que ha hecho a través del tiempo es aún más destacable. La actriz británica es una activista humanitaria, además de que se graduó de Brown University y es embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres con el objetivo de guiar y empoderar al género femenino. Watson se ha unido al movimiento feminista para darle visibilidad a las mujeres; estuvo involucrada en Time’s Up y ha participado en manifestaciones a favor de la igualdad de género.

Sin embargo, son pocas las veces que la protagonista de Mujercitas habla sobre sus relaciones sentimentales y su vida privada, por lo que cuando se decidió a hablar sobre sexo en una entrevista, sus palabras generaron revuelo en las redes sociales.

Por qué a Emma Watson le gusta tanto el sexo ‘kink’

En una entrevista con Teen Vogue, Emma Watson habló sobre varios aspectos —entre ellos su sexualidad— y se declaró fan del sexo kink.

“Me ha fascinado un poco la cultura ‘kink’ porque son los mejores comunicadores. Lo saben todo de consentimiento”. Y es que para Emma, “las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales requieren más comunicación y consentimiento. “Se requiere una comunicación de verdad y un acuerdo sobre delegar tareas, trabajo o responsabilidad que no sientas que deberías hacer o deberías hacer según los estereotipos. Muchas de las parejas más saludables que he visto son del mismo sexo”, expresó la artista.

¿Qué es el sexo kink?

Es una práctica sexual no convencional que incluye el sadomasoquismo, la sumisión, los juegos de roles, el bondage, el uso de juguetes sexuales y mucho más. El sexo kink busca romper con los tabúes y con los métodos sexuales tradicionales con el objetivo de que cada individuo explore su sexualidad al máximo y hagan realidad sus fetiches o fantasías.

¿Te animarías a probar el sexo kink? Podría ser una forma de crear un vínculo más cercano con tu pareja.