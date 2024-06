Max celebra el Mes del Orgullo destacando a los personajes LGBTQ+ más icónicos de su catálogo de ficción, que han marcado la cultura pop a través de su contribución a la diversidad y la representación.

A través de historias auténticas, Max resalta las voces LGBTQ+ que no solo entretienen, sino que también inspiran y promueven la inclusión y la aceptación de la comunidad LGBTQ+. Disfruta de estos personajes icónicos del catálogo de Max, en sus historias de representación.

Personajes LGBTQ+ del catálogo de Max que dejaron huella en la cultura pop

MIRANDA HOBBES – AND JUST LIKE THAT (Max Original)

En AND JUST LIKE THAT, un nuevo capítulo de SEX AND THE CITY, acompañamos el viaje de autodescubrimiento de Miranda Hobbes, el icónico personaje interpretado por Cynthia Nixon, como persona queer. En la serie, la abogada entabla un romance con Che Díaz (Sara Ramírez), una persona que se identifica con el género no binario, y poco a poco comienza a explorar nuevos sentimientos, y a vivir una relación diferente a todas las anteriores.

JULES VAUGHN – EUPHORIA (HBO Original)

Interpretada por Hunter Schafer, Jules es un personaje transgénero que navega por los desafíos de la adolescencia mientras explora su identidad de género. Su historia resonó con el público y se muestra de manera auténtica tanto en la serie como en el episodio especial ‘F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob’, donde tiene una conversación profunda y verdadera sobre su sexualidad

LEIGHTON MURRAY – LA VIDA SEXUAL DE LAS UNIVERSITARIAS (Max Original)

La estudiante de Essex se enfrenta a un dilema en su viaje personal para salir del closet como lesbiana. El arco del personaje, interpretado por Renee Rapp, aborda la realidad de muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ+ que atraviesan una montaña rusa de emociones y cuestionamientos internos, al tiempo que celebra el coraje de tomar esta decisión y la importancia del apoyo de las personas queridas en ese momento.

ELLIE, BILL Y FRANK – THE LAST OF US (HBO Original)

La serie de HBO, THE LAST OF US, presenta una gama diversa de personajes LGBTQ+. Desde Ellie (Bella Ramsey), la joven protagonista que se enamora de su mejor amiga, hasta personajes secundarios que dejaron un imborrable mensaje de amor en la pantalla, como Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), quienes viven una historia de amor en un mundo desolado y encuentran el uno en el otro una razón para vivir. Estos personajes destacan la importancia del amor genuino para sobrevivir a los contextos más hostiles.

SHANE EVANS – THE FLIGHT ATTENDANT (Max Original)

El azafato protagonizó uno de los grandes momentos de la serie, tras la revelación de que era, en realidad, un agente encubierto de la CIA. Como hombre gay y negro, y que desafía los estereotipos de apariencia de los agentes secretos retratados en los medios de comunicación, el personaje de Griffin Matthews mostró la importancia de la representación y la diversidad de una manera auténtica, y el público lo conoció mejor, especialmente en la segunda temporada de la serie.