¿Hay rivalidad entre Pepe Aguilar y la familia de Christian Nodal? Esto dijo el cantante al respecto...

La madre de Christian Nodal generó polémica después de publicar un mensaje con motivo de la hospitalización de su hijo que iba dirigido, aparentemente, a Pepe Aguilar. Cristy Nodal, la madre del cantante, publicó una historia en Instagram después de hacerse público el estado de salud de Christian y dio mucho de qué hablar, pues parecía ser una fuerte indirecta a Pepe Aguilar.

“Cuídemelo bien”, se lee en el mensaje que haría referencia a la nueva canción de Aguilar, llamada Cuídamela bien. “Que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”.

Ahora, Pepe Aguilar finalmente habló sobre el tipo de relación que lleva con los padres de Christian Nodal.

Pepe Aguilar rompe el silencio y revela cómo es su relación con la familia de Christian Nodal

Fue en una reciente entrevista con Despierta América que Pepe Aguilar finalmente abordó el tema de su relación con la familia de Christian Nodal, dando a entender que no hay ningún tipo de rivalidad entre ellos.

“El manager (de Christian Nodal) es su papá, que, por cierto, le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro. Sí (hay cariño), por supuesto, y respeto y todo lo que tiene que haber en una relación así. O sea, es la vida, somos amigos”, expresó el padre de Ángela Aguilar. Sin embargo, el cantante también señaló que no hay una relación tan cercana con los padres de Christian Nodal, pero que le gustaría conocerlos más.

“Dios los bendiga, espero que sea más cercana porque nos conocemos poquito. Me encantaría conocerlos más y tienen mis respetos y los queremos mucho”, dijo, evitando hablar sobre la aparente indirecta que le habría enviado recientemente Cristy Nodal.

Sobre su tema musical, Cuídamela bien, Aguilar mencionó que Christian Nodal incluso escuchó la canción antes de que esta fuera lanzada y estuvo de acuerdo con el proyecto.

“A todo el mundo se la enseñé, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye, pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’, le dije a Christian y me dijo ‘¿Pero de qué me está hablando, suegro?’…, ya que la escuchó se quedó pensando y me dice ‘a ver, suegro, póngamela otra vez, quiero escuchar algo. Está bien’, dice”, señaló.