Cazzu decidió desmentir las recientes declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró que la argentina estaba enterada de su romance con Nodal

Una de las principales incógnitas que se presentaron cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron pública su relación, fue si la hija de Pepe Aguilar había sido la tercera en discordia, pues tan solo algunas semanas antes, Cazzu y el intérprete de Botella tras botella revelaron al mundo su ruptura. Y es que debido a la premura con la que se casaron Aguilar y Nodal, se cree que su romance pudo haber iniciado cuando él aún mantenía una relación con la argentina.

Ahora, varios meses después de terminar su romance con Christian Nodal, Cazzu decidió romper el silencio y contar todos los detalles sobre su ruptura, incluyendo cuándo fue que se enteró de que el artista tenía una relación con Ángela.

Cazzu finalmente revela cómo se enteró del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Fue en una entrevista con Luzu Tv que Cazzu abrió su corazón y desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar en las que la cantante aseguró que Cazzu estaba enterada de su relación sentimental con Christian Nodal antes de que saliera a la luz en los medios de comunicación: “Todas las partes involucradas estaban sobre la misma página. A nadie le rompieron el corazón”, expresó la intérprete de 21 años de edad, pero Cazzu aseguró que esto no es verdad.

“Yo nunca sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo”, explicó Cazzu. “Yo viví una situación hace unos meses de una separación pública bastante conflictiva, que se tornó... como en un universo paralelo donde pasaron un montón de cosas. Y todo ese tiempo me mantuve en silencio porque me parecía lo correcto. Se dijo que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, desde muchos meses antes de que haya sido expuesta. Y se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”.

Cazzu añadió que en medio del escándalo, ella trató de seguir adelante con su vida, tratando de ignorar lo que sucedía entre Christian y Ángela: “En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de ocho meses. Me refugié en mi círculo para protegerme de la información”.

Finalmente, abordó lo que dijo Ángela sobre el hecho de que Cazzu estaba perfectamente enterada de su romance con Christian: “Citando lo que dijo [Aguilar], se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón (...) “Yo me enteré de su relación de la misma forma en la que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios. Me sorprendí, obviamente, porque yo la conocía. Primero pensé que era falso”.