Paulina Burrola: cómo fue que se enamoró de Mauricio Ochmann y la clave del éxito de su relación

Paulina Burrola y Mauricio Ochmann llevan alrededor de dos años juntos; la modelo y el actor protagonizan un mediático romance que ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación. Sin embargo, Pau nos reveló en exclusiva para Cosmopolitan algunos detalles de su noviazgo con el artista, como la clave del éxito de su relación y cómo ha sido llevar un noviazgo bajo el ojo público.

Para Paulina, existe una clave para que una relación sentimental sea exitosa:

“Es algo que escuchamos mucho: la comunicación en pareja. Pero algo que quiero puntualizar es que la comunicación se construye también; somos dos personas diferentes que van a tener distinta forma de comunicarse, encontrar un canal de comunicación óptimo para los dos es lo mejor, y no hay otra forma que conociéndonos. Así es como una pareja va a encontrar una forma correcta de comunicarse.

Burrola asegura que de esa forma te vas a hacer de un espacio seguro con tu pareja para que siempre sepas que lo que tienes que decir —tus sentimientos, tus emociones, las cosas que no te gustan y las que sí te gustan— debes comunicarlo efectivamente.

“Primero enfóquense en estar bien ustedes para que de esa forma aprendan a conocerse y poder decirle a su pareja cuáles son sus necesidades”.

Paulina revela qué fue lo que la enamoró de Mauricio Ochmann

La modelo describió a Mauricio como una persona muy sincera, muy honesta y muy humana, tres características que le robaron el aliento por completo.

“Desde el día uno fue una persona honesta, es alguien que no te va a andar con rollos; y es una persona muy humana. Ver cómo no nada más es amoroso con su círculo, sino también con las personas que se encuentra. Siempre tiene algo bonito que dar y desde el día en el que vi eso me pareció alguien muy centrado y muy aterrizado. Eso fue lo que me enamoró", reveló en exclusiva para Cosmopolitan.

La relación mediática de Paulina Burrola y Mauricio Ochmann

Desde que comenzaron su relación, Paulina y el actor han estado en el ojo público, por lo que su noviazgo ha sido muy mediático. ¿Qué tan difícil es llevar un romance estando tan expuestos? Esto fue lo que nos dijo Pau al respecto:

“La verdad es que al principio fue difícil, pero fue un camino que igual fui haciendo de la mano con Mauricio, que él tiene muchísima experiencia. En su momento sí hubo este bombardeo de medios diciendo quizá algunas cosas que eran ciertas, otras que no, comparaciones y el ojo público que justamente puede hacer críticas que hieren. Pero lo más importante es que tú estés fuerte, segura y entender que siempre va a haber una opinión”.

Burrola añadió que mientras tú estés segura de quién eres y de cuál es tu realidad, nada te va a tumbar.