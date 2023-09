¿Quién es Paulette Hernández y cómo fue el rodaje de Saw X con la presencia de actores mexicanos?

Saw X ya está en cines y esta nueva película de la terrorífica saga cuenta con la incorporación de algunos artistas mexicanos, como Renata Vaca y Paulette Hernández; la segunda de ellas nos platicó recientemente cómo fue que logró formar parte del casting del filme, además de los detalles de filmación.

Paulette creció en Tequisquiapan, Querétaro y luego se mudó a Irapuato, Guanajuato. Acababa de terminar la preparatoria y todavía no sabía qué quería hacer. Le gustaba cantar pero le daba pánico escénico, entonces pensó que en una escuela de actuación le ayudarían a superarlo. Fue así como comenzó a hacer castings; fue a México, estudió en el CEFAT y en la segunda clase su maestra la puso a improvisar; fue así como se dio cuenta de que quería dedicarse a la actuación.

La artista ha participado en proyectos como Locos por la herencia, El rey de la fiesta, La habitación, Perdida y más, pero Saw X ha sido el proyecto más especial para ella por una razón específica: “Yo creo que cada proyecto tiene su dificultad y todo, pero yo crecí en una familia con no tantos privilegios, entonces me pude meter a estudiar inglés hasta que yo me lo pagué de adulta, hace tres años, entonces para mí ha sido parte de mi bucketlist el actuar en otro idioma.

Paulette Hernández: así fue la audición de la actriz mexicana para Saw X

¿Cómo llegó Paulette Hernández a Saw X? Esto fue lo que nos contó la mexicana al respecto:

“Me llegó un casting, literal era de gritar todo lo que podías, llorar y como mostrar toda esta parte y me acuerdo que no pude. Entonces vino Juan Pablo Rincón, que es el director del casting, y me habló presencial. Salí muy contenta de la audición y luego llegó el callback y y sí, meramente fue puro casting.

Sobre el mayor reto de filmar Saw X, Paulette Hernández dijo que lo más complicado fue mantener una continuidad emotiva, “porque era exhausta la filmación”.

