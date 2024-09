Ojani Noa, el primer esposo de JLo rompe el silencio y le envía un contundente mensaje

Ojani Noa recuerda cómo fue su matrimonio de tan sólo 11 meses cuando la carrera de JLo apenas comenzaba

JLo ha estado casada al menos cuatro veces y su historial romántico es un enriquecido recorrido lleno de decepciones y reencuentros, aunque fuentes cercanas a JLo aseguran que ella sólo considera a Ben Affleck como el amor de su vida, mientras que para la celebritie sus dos primeros matrimonios no cuentan ya que fueron muy breves y sin trascendencia, situación que Ojani Noa lamenta ya que en varias ocasiones él sí ha hablado de la experiencia de ser el primer esposo de JLo y cómo esto le cambió la vida.

Yo fui el primero, el pionero Ojani Noa

Ojani Noa recordó que se conocieron en 1996, luego de intercambiar miradas en el restaurante propiedad de los Estefan, Larios On The Beach, donde él trabajaba como camarero, según confesó a The Daily mail.

Entonces, JLo se encontraba en la ciudad grabando Blood and Wine junto a Jack Nicholson y Michael Caine con quienes acudió al celebre restaurante donde conoció a su primer esposo, Ojani Noa, camarero del lugar.

Era la mujer más bella que había visto en mi vida. Tenía también un cuerpo increíble. Todavía lo tiene Ojani Noa

Al siguiente día, JLo regresó al mismo lugar y está vez pidió al staff de Larios on The Beach que fuera Noa quien la atendiera personalmente, el resto es historia.

Ella no hablaba mucho español y en esa época mi inglés no era bueno, pero podíamos entendernos y reír juntos. Ojani Noa

Sin embargo, las dificultades llegaron pronto al dormitorio del matrimonio y es que JLo seguía viviendo en Los Ángeles, por lo que un buen tiempo tuvieron una relación a distancia razón por la cual JLo ha dicho en diversas ocasiones que su matrimonio con Ojani Noa —y el que sostuvo con Judd durante 9 meses— realmente no cuentan, aunque Noa considera que no es así ya que él fue su primer esposo y estuvo a su lado mientras su carrera despegaba para ser quien es ahora.

Yo estaba con ella al inicio de su carrera, apoyándola, lidiando con sus ansiedades e inseguridades”, dijo el ex modelo que recibió un sinfín de críticas tras dar a conocer un video sexual con JLo y un libro donde cuenta toda su vida con ella.





Yo fui un buen marido porque de verdad creo en el matrimonio. Cuando nos divorciamos, me quedé desolado. Sentí que después de lograr lo que quería, ya no le hacía falta. Ojani Noa

Este es el consejo de Ojani Noa para JLo luego de su cuarto divorcio

Aunque Ojani Noa no se volvió a casar y ha hecho algunas ganancias de comercializar sus memorias junto a JLo a través de un libro donde habla de su relación, el camarero tiene un poderoso consejo para la estrella: