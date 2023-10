No te puedes perder este clásico de vampiros producido por Guillermo del Toro

The strain es una serie de vampiros que reúne mitos y algunos otros elementos con sustento científico que no te puedes perder ya q ue es autoría de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es una de las personalidades mexicanas favoritas del público por sus múltiples cualidades como ser humano ya que en diversas ocasiones ha demostrado ser un millonario solidario y consciente de las problemáticas de sus paisanos, pues, aunque vive en Estados Unidos, el director ha demostrado de qué está hecho cuando sus seguidores le piden apoyo para una noble causa.

Sin embargo, Guillermo del Toro tiene un lado oscuro que tiene atrapados a sus fans, se trata de las historias de miedo y terror que nos cuenta en sus producciones, tal es el caso de El gabinete de curiosidades que produjo con Netflix.

El gabinete de curiosidades de una serie con 8 episodios que te pondrán los pelos de punta si es que aún no la has visto, ya que se estrenó en 2022, pero es ideal para disfrutarla durante la spooky season que ya está aquí, aunque queremos hablarte de otra producción que ya es un clásico para esta temporada: The Strain.

Lo mismo que con El gabinete de curiosidades ocurre con la exitosa serie The Strain, este clásico de vampiros se estrenó en 2017, pero sigue formando parte de las series favoritas del público realizadas por Guillermo del Toro y su espectacular talento para crear monstruos y seres que te llevarán a no querer levantarte con la luz apagada.

La serie de vampiros de Guillermo del Toro que debes ver durante la spooky season

Como ya te adelantamos, The Strain es una serie de 46 capítulos que desarrolla la historia de un extraño virus que empieza a expandirse y al parecer convierte a los humanos en vampiros.

The Strain Star+

En esta serie, Guillermo del Toro logró encontrar el perfecto equilibrio entre los mitos que rodean al mundo vampirezco y la certeza del respaldo científico ya que el objetivo del personaje principal es precisamente, salvar a la humanidad de esta catástrofe que no parece tan descabellada.

La serie, The Stranin, está basada en las obras de terror de Chuck Hogan. La Trilogía de la Oscuridad fue publicada por primera vez en 2009 con el lanzamiento de la novela Nocturna y aunque para muchos fans del género de terror las obras literarias siempre están por encima de las adaptaciones, en este caso, la serie de Guillermo del Toro (que además es co-autor de la trilogía) no le pide absolutamente nada a los libros.

Puedes ver las cuatro temporadas a través de la plataforma Star+.