Miley Cyrus revela quién influyó en que le fuera mal en relaciones pasadas

En un momento de sinceridad pura, Miley no dudó en revelar a la persona culpable de que durara tanto tiempo en relaciones tóxicas

En el amor, pocas celebridades tienen un historial tan complicado como el de Miley Cyrus. La cantante que saltó a la fama cuando tenía 13 años y dio vida a la legendaria Hannah Montana.

Años después, no solo estaría en miles de titulares por su talento, sino también por su vida amorosa, ya que al poco tiempo de salir de Disney, se comprometió con Liam Hemsworth. El actor australiano con quien estuvo juntos por casi 10 años, en los cuales se casaron y al poco tiempo se divorciaron.

Poco después sostuvo un romance con Cody Simpson que duraría 10 meses. Aunque a simple vista ambas relaciones parecían grandes amores en la vida de Miley, tienen un factor en común y es que se convirtieron en situaciones bastante tóxicas para la cantante.

A las cuales Miley se aferraba a pesar de que le hicieran daño, pero fue años más tarde que la cantante revelara quién estaba detrás de aconsejarle quedarse más de lo debido en esas relaciones.

Ella fue la culpable de que Miley se quedara en relaciones tóxicas por tanto tiempo

Fue durante su entrevista de portada para la edición de moda en la que salen las chicas Cyrus (Miley, Tish, Noah y Brandi) para The Cut, que Miley se sinceró y comentó que su mamá le aconsejaba que se quedara con los chicos malos solo porque eran guapos. A lo que Tish respondió:

“Bueno, ese fue un gran consejo porque después de tantos años, ya lo superaste y terminaste... en una relación. ¡Al menos puedes ver a alguien que está buenísimo!”

A lo que Miley no dudó en responderle que no era un gran consejo y que ella se encuentra con una persona que significa mucho para ella, la trata muy bien y la respeta. Haciendo referencia a su novio Maxx Morando.

La cantante de “Flowers” cerró diciendo que tuvo que aprender a la mala porque su mamá le enseñó el camino equivocado y tuvo que aprender el camino correcto por su cuenta. A este comentario se sumó su hermana Noah y dijo que estaba en la misma situación con respecto al consejo de Tish.