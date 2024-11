Esto dijo Majo Aguilar sobre el reconocimiento que recibió Ángela Aguilar

Ángela Aguilar fue nombrada ‘Mujer del año 2024' por una revista, título que dividió opiniones en redes sociales y que generó polémica entre los internuatas y medios de comunicación. Y es que la hija de pepe Aguilar ha estado en el ojo del huracán por su relación sentimental con Christian Nodal, pues fue señalada de haber sido la tercera en discordia en la relación de Cazzu y el cantante.

Sin embargo, este reconocimiento fue otorgado a Ángela por su trayectoria musical y el crecimiento artístico, pues hoy en día es considerada como una de las más grandes referentes de la música regional mexicana.

"Ángela Aguilar ha sido propuesta como una de las nominadas para ser Mujer del Año 2024. Muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad”, dice la petición que reunió más de 600 mil firmas para retirarle el título a Aguilar.

Majo Aguilar reacciona al título de ‘Mujer del año’ de Ángela Aguilar

Después de que le preguntaran a Majo Aguilar qué opinaba sobre la polémica que generó el título de ‘Mujer del año 2024' que se le otorgó a su prima, la joven se limitó a responder lo siguiente: “No, yo puro amor, pura cosa linda. Aparte puse un post en Instagram donde digo que solo voy a hablar de mí", expresó sin entrar en detalles.

Y es que en múltiples ocasiones, las palabras de Majo Aguilar han sido sacadas de contexto por los medios de comunicación e internautas con el objetivo de generar una “rivalidad” entre ella y su prima: “En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video ya no voy a hablar nada de mi familia, no voy a decir absolutamente nada, porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto (…) Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto en el que es un juego y hay un punto en el que ya esto se está saliendo de control o quizás se salió de control hace tiempo, pero ya fue demasiado donde es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con ‘Ángela, con mi tío Pepe”.