Así habría reaccionado Pepe Aguilar ante las revelaciones de Cazzu sobre Ángela Aguilar

Así fue la supuesta discusión entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras las revelaciones de Cazzu

Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron público su romance tan solo un par de semanas después de que el cantante terminara su relación sentimental con Cazzu. Lo primero que se especuló es que se había tratado de una infidelidad y que la hija de Pepe Aguilar había sido la tercera en discordia, por lo que la joven comenzó a recibir mucho hate en las redes sociales.

Ante las acusaciones, Ángela Aguilar reveló en una entrevista que “todos los involucrados estaban de acuerdo (con la relación) y que todos sabían lo que estaba pasando ” y negó una infidelidad a Cazzu mediante el siguiente comentario: “A nadie le rompieron el corazón”.

Sin embargo, Cazzu decidió romper el silencio ante dichas declaraciones y desmintió a Ángela, asegurando que ella no estaba enterada de la relacion de la cantante y nodal: “Citando lo que dijo [Aguilar], se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón (...) “Yo me enteré de su relación de la misma forma en la que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios. Me sorprendí, obviamente, porque yo la conocía. Primero pensé que era falso”.

Después de que la entrevista de Cazzu se hiciera viral, Christian Nodal no dudó en defender a su esposa y asegurar que nunca fue su amante.

“Estuvimos en buenos términos, estamos de acuerdo con no estar de acuerdo, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta, yo le informé a ella, yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas, sale el comunicado y al día sale la foto”, expresó el artista. “Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación, la única plática fue para invitarla al foro sol (…) Yo no estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”, dijo y finalmente aseguró que “su consciencia está limpia”.

Ahora, de acuerdo a Tv Notas, Pepe Aguilar habría obligado a Nodal a hacer este comunicado con el objetivo de defender a su hija:

“Los comentarios de Cazzu tomaron por sorpresa al señor Pepe porque él tenía otra versión de la historia. Ángela y Nodal le lavaron la cabeza. Le dijeron que todo era mentira. Que nunca hubo infidelidades, amantes, ni nada por el estilo. La niña le dijo a su papá que ‘a nadie le rompieron el corazón”, reveló el medio y añadió cómo habría sido la discusión entre Pepe y Nodal:

“Le pidió que hiciera un en vivo. Que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer un live, pidiendo a la gente que no atacaran a su esposa”, reveló finalmente el medio.