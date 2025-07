Madre de Matty Healy lanza fuerte indirecta a Taylor Swift

Normalmente, cuando termina una relación, es común que algunas emociones queden sin resolver, y con el tiempo, alguno de los dos hable mal de su ex. Lo sorprendente es cuando el hate viene de otra persona, en especial cuando se trata de una exsuegra.

Ya que Denise Welch, la actriz británica y madre del vocalista de The 1975, Matty Healy, no dudó en lanzar comentarios bastante pasivo-agresivos a la intérprete de “Bad Blood”. Dejando boquiabiertos y molestos a miles de fans de Taylor Swift.

Denise Welch es madre del vocalista de The 1975, Matty Healy Getty Images

¿Qué dijo la mamá de Matty Healy sobre Taylor Swift?

Fue durante su aparición en el programa “Watch What Happens Live!”, en el que el host (Andy Cohen) le preguntó a Denise sobre su opinión al respecto del álbum “The Tortured Poets Department”.

A lo que ella respondió de manera precisa y contundente:

“Ser su suegra es un papel que me alegro de haber perdido. No es que tenga nada en contra de ella en absoluto. Fue complicado. Escucha, no se te permite decir nada y luego ella escribe un álbum completo al respecto.”

A pesar de recalcar que no había nada en contra de Taylor, los fans de Tay Tay no dejaron pasar desapercibida su respuesta. Ya que las redes sociales no tardaron en llenarse de ataques a la actriz. Incluso hubo comentarios en los que le decían que mejor se preocuparse por su hijo y no por lo que haga Taylor.

¿Taylor Swift le dedicó el álbum a Matty Healy?

Aunque a simple vista podría parecer solo un drama más al que está ligada Taylor. Recordemos que Taylor, al lanzar su onceavo álbum de estudio “The Tortured Poets Department”, este tuvo varias canciones de las cuales los fans especularon que trataban de Matty. Con quien Taylor tuvo un breve romance de meses en 2023, antes de empezar su noviazgo con Travis Kelce.

Taylor Swift y Matty Healy tuvieron un breve romance en 2023 Getty Images

¿Matty Healy o Taylor responderán al respecto?

Ante las declaraciones de Denise, ni Taylor ni Matty han salido a hablar al respecto. Y honestamente dudamos que alguno de los dos lo vaya a hacer. En especial porque Tay Tay rara vez se involucra en dramas en los que es mencionada.