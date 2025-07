¿Habrá Freaky Friday 3? Jamie Lee Curtis revela si hay planes para una tercera película

Con el estreno de Freakier Friday, las emociones están a tope. La nostalgia de ver a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis juntas nuevamente ha traído consigo una ola de amor por la película original y muchas personas se preguntan si esto marcará el inicio de una nueva etapa para una de las comedias más queridas por diferentes generaciones.

Jamie Lee Curtis habla sobre Freaky Friday 3

Como tal, Disney no ha salido a dar información al respecto, Jamie Lee Curtis no pudo aguantar la emoción y rompió su silencio al respecto. Durante su visita a la Ciudad de México donde ambas actrices se presentaron para la premiere de la película en Toreo Parque Central, surgió la pregunta: ¿habrá Freaky Friday 3?

Lo que dijo Jamie Lee Curtis en la CDMX

Entre aplausos y gritos de emoción, las conductoras del evento aprovecharon el momento para hacerle esta pregunta directa a las protagonistas. Jamie, no dudo en tomar la iniciativa y nos dio la respuesta que tanto esperábamos, y no fue un simple sí o no. En el escenario y rodeada por cientos de fans, Curtis dijo lo siguiente:

“Para que haya una tercera entrega, las chicas en la película (Harper y Lily, la hija y futura hijastra de Anna) tendrían que ser lo suficientemente grandes para tener unas hijas adolescentes. Tendríamos que esperar un tiempo para poderlo hacer de la manera correcta.”

¿Disney ya confirmó una nueva secuela?

Aunque no es una respuesta certera, si es una que causa ilusión en los fans de ambas actrices. Pero tendríamos que esperar a ver si Disney decide respaldar una tercera entrega. Que si somos honestas, ya esperamos 22 años para una secuela, ¿qué son unos cuantos más?

De momento solo queda disfrutar de las películas que nos han dado y mantener la esperanza de que tal vez, en un futuro (esperemos no tan lejano), veamos a Jamie y a Lindsay como la bisabuela y abuela rebeldes que pondrán de cabeza todo mientras suena rock de fondo.