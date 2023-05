Ludmila Ramis es una joven autora que ya figura como una de las escritoras más exitosas de Wattpad en Latinoamérica, ¡mira la entrevista que tuvimos en exclusiva con ella!

Ludmila Ramis es una autora argentina que por miedo a la crítica ajena empezó a escribir bajo seudónimo. Spoiler: ya lo superó, pero conserva con cariño el usuario de CreativeToTheCore en redes sociales. Desde 2014 comparte sus historias en la plataforma de Wattpad, donde recauda más de 200,000 seguidores y 60 millones de lecturas. Con 22 años cuenta con cinco libros publicados y un premio Watty, el más reconocido en la plataforma. En sus momentos de mayor vulnerabilidad encontró refugio y consejo en los libros que leía, y desde entonces su objetivo con la escritura es acompañar a los lectores en la travesía de la adolescencia y la adultez. Entre los géneros del romance y la comedia intenta que sus historias dejen la misma huella positiva que los fomentadores de la lectura dejaron en ella.

Tuvimos una entrevista en exclusiva con la joven autora y nos contó sobre su proceso de escritura, sus mayores inspiraciones y sus más recientes publicaciones.

Foto: Cortesía

Ludmila Ramis y cómo logró tener 5 libros publicados a sus 22 años de edad

C: ¿Cuándo comenzaste a escribir y cómo surgió tu pasión?

L: Empecé a escribir a los doce años, cuando encontré la plataforma de Wattpad. Hallé miles de historias gratuitas con la particularidad de que, muchas de ellas, estaban siendo escritas por adolescentes. Eso llamó mi atención y me pregunté si yo también podría hacerlo, así que escribir surgió como un juego; un "¿qué pasaría si...?”. Pronto se convirtió en un pasatiempo y la creación de historias pasó a ser algo de lo que podría hacer una carrera al percatarme de que nada me hacía más feliz que dedicarle mi día a la escritura.

C: ¿Cuál es tu sello distintivo como autora?

L: Diría que mi sello distintivo como autora es la forma en la que relaciono cosas a la hora de crear metáforas. Me divierte el desafío que representa describir el amor —y cualquier cosa o persona— como una autopista, un sistema solar, el proceso de condensación del agua o lo que se me ocurra. Hablando más en general, algo distintivo de mis libros es que uso el romance como base a partir de la cual abrir un abanico de temas. Creo que el amor es lo que mueve el mundo y nos permite ser vulnerables, así que es un excelente punto de partida para crear una historia que transmita un mensaje bonito.

C: ¿Cómo es tu proceso para escribir un libro?

L: No es lineal. No tengo pasos ni un método secreto para compartir. Para mí lo divertido de escribir es dejarte sorprender por la inspiración y la creatividad de tus ideas. En la comunidad hablamos de escritores de mapa y de brújula: los primeros tienen planeado qué sucederá antes de empezar, los segundos eligen seguir su instinto capítulo a capítulo. Aunque he planificado algunas novelas, me considero una escritora de brújula. Lo único que preciso para arrancar a escribir es tener el título y una canción de Taylor Swift de fondo.

Foto: Cortesía

C: ¿Cómo te inspiras para crear nuevas historias y personajes?

Creo que la inspiración está en todo lo que mires, escuches o sientas con atención. Desde una película o una canción hasta una caricia fraternal o el desamor. Cuando combino muchas de esas pequeñas cosas nace una historia. Y los personajes siguen el mismo camino, a partir de lo que deben atravesar en el libro juego con las características que se le pueden atribuir a una persona en esa situación.

C: Háblanos de ‘El Elevador de Central Park’, ¿cómo se te ocurrió la trama del libro?

L: Cuando tenía cuatro años le dije a mi mamá que era lo suficientemente grande como para usar el elevador sola. Me subí y justo lo llamaron de otro piso. Terminé encerrada con una pareja que no paraba de discutir y que ni siquiera se inmutó de mi presencia. Me inspiré en esa vivencia para la trama del libro: dos desconocidos que se quedan encerrados en un elevador, donde una rápida enemistad se desarrolla entre ellos. Lo único que añadí es que deben trabajar en equipo para desenmascarar a sus parejas, quienes supuestamente son infieles. Es una aventura de espionaje para principiantes.

C: ¿Quiénes son tus autores favoritos y por qué?

L: Lo que más valoro a la hora de leer un libro es su capacidad para conmoverme y transmitir un mensaje. Creo que tuve la suerte de encontrar muchos escritores capaces de lograrlo, entre ellos Colleen Hoover, Angie Thomas, Jandy Nelson y Brigid Kemmerer.

C: ¿Algún libro que te haya cambiado la vida?

L: Ojalá pudiera recordar cuál fue el primer libro que leí por mi cuenta de chiquita, porque creo que ese —más allá de su historia— marcó un antes y un después al mostrarme que tenía al alcance de la mano vivir aventuras sin poner un pie fuera de casa. George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, dijo que un lector vive mil vidas antes de morir, mientras que una persona que no lee solo vive una. Creo que tiene razón.

Sin embargo, puedo mencionar un libro que me impactó: Romper el círculo, de Colleen Hoover. Aborda la violencia de género de una forma que nunca había contemplado antes.