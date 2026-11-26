Nuevos restaurantes, propuestas originales y experiencias que vale la pena probar. La escena gastronómica de la Ciudad de México no deja de sorprendernos y este mes tenemos varios lugares que merecen un espacio en tu agenda. Desde una experiencia multisensorial que reinventa la cocina mexicana hasta spots que combinan lo mejor de Italia con sabores inesperados, reunimos cuatro lugares perfectos para tu próxima cita, una comida con amigas o simplemente para descubrir algo nuevo. ¡Ve haciendo tus reservaciones!

Los hotspots gastronómicos que tienes que conocer este mes en CDMX

Cuarto Blanco de Fónico

Si eres de los que disfrutan descubrir experiencias gastronómicas fuera de lo convencional, tienes que conocer el Cuarto Blanco, el nuevo concepto de Fónico que reinventa la tradicional fonda mexicana. Con espacio para solo 12 comensales, la experiencia comienza con una reinterpretación del temazcal, no te preocupes no hay calor extremo ni humedad, incluye una breve meditación para conectar con los sentidos, antes de pasar a un menú degustación de ocho tiempos inspirado en los sabores de nuestra cocina mexicana.

Entre sus propuestas encontrarás desde un taco de mole verde con escamoles hasta una sopa de fideo con foie gras y un flan de requesón con caramelo de café de olla. ¿Lo más interesante? Cada platillo se acompaña de un maridaje musical especialmente seleccionado para complementar sus sabores alcohol. También cuentan con opciones vegetarianas y veganas, además de maridajes con vino o sin alcohol.

Puedes reservar a través de OpenTable y la experiencia está disponible los viernes y sábados a las 4 y 8 P.M.

¿Dónde? Salamanca 85, Roma Norte, CDMX.

Tosco

¿Qué pasa cuando la cocina italiana se encuentra con los sabores del norte de México? El resultado es un restaurante que tienes que agregar a tu lista de lugares por conocer. Su propuesta ítalo-norteña combina lo mejor de ambos mundos: pastas frescas hechas a mano, pizzas de fermentación lenta y cortes de carne a las brasas.

Entre sus imperdibles están la Pizza de Cabrito al Fuego con frijoles con veneno, el risotto al azafrán con tuétano ahumado y el linguini a la tartufata, preparado con trufa italiana, mantequilla y parmesano. Y, por favor, deja espacio para el postre, porque su Flan de Gloria, bañado en cajeta y nuez tostada, promete convertirse en uno de tus favoritos.

Además, el lugar es tan interesante como su menú: ubicado en un edificio art déco, combina detalles vintage, diseño italiano de los años setenta y obras de arte de Pedro Friedeberg. ¿Un plus? También tienen desayunos, así que es una excelente opción para cualquier hora del día.

¿Dónde? Londres 49, esquina con Nápoles, colonia Juárez, CDMX.

Cancino Pizzeria

Si eres fan de la pizza y de descubrir nuevos spots en la ciudad, tienes que tener en el radar Cancino Atlantis, la nueva casa de Cancino que llega a la colonia San Miguel Chapultepec. Este espacio toma el lugar de Cancino San Miguel y promete convertirse en otro de nuestros favoritos para una comida entre amigos, una cita o simplemente para cumplir ese antojo de pizza.

Aunque todavía se encuentra en preparativos para su apertura, vale la pena seguirle la pista. Podrás encontrar los clásicos de su menú como la pizza de gorgonzola y pera, la Diávola, la de huitlacoche con queso Oaxaca, además de sus famosas croquetas de risotto, la burrata con jitomates multicolor y sus pastas, como los gnocchi en salsa de hongos.

Y si prefieres armar el plan desde casa, no te pierdas su Pizza del Mes, una iniciativa en la que Cancino colabora con diferentes personalidades que los inspiran y, junto con los chefs Gus, Arturo, Abraham y su equipo de cocina, se crean las recetas de la pizza cada mes, contando la historia del colaborador y la pizza.

Este noviembre, la invitada es la interiorista mexicana Maye Ruiz, quien llevó su pasión por el color rojo hasta la cocina para crear la Pizza Roja. ¿Qué lleva? Salsa pomodoro, queso, jitomates cherry, radicchio, cebolla morada, pimiento piquillo, salsa de jalapeño rojo y brotes de betabel.

¿Dónde? Tiburcio Montiel 16, San Miguel Chapultepec, CDMX.

ESCA

Si eres amante de los mariscos y la comida italiana, ESCA tiene que estar en tu lista. Ubicado en el corazón de la Roma Norte, este espacio creado por el chef Tobias Petzold y el director creativo Rolly Pavia combina lo mejor de los sabores del mar con la cocina de las costas italianas.

Su menú está pensado para pedir varios platillos al centro y compartir, así que ve con hambre porque querrás probar de todo. Entre sus imperdibles están el camarón cristal con pomodoro, la ventresca de atún con puré de berenjena y cebolla confitada, y los ravioles rellenos de mascarpone con tartar de callo de hacha.

Para acompañar, cuentan con una interesante selección de vinos italianos, incluyendo etiquetas exclusivas, y una propuesta de coctelería inspirada en el Mediterráneo. Además, su espacio lleno de luz natural y vegetación es perfecto para una comida larga o una cena especial.

¿Dónde? Córdoba 140, Roma Norte, CDMX.