Britney Spears se encuentra en el ojo del huracán después de que sus hijos y su ex esposo la señalaran de tener un problema de drogadicción

Britney Spears ya ha sufrido en el pasado algunos colapsos nerviosos que han afectado seriamente su salud mental. Estas crisis fueron previstas por algunas de sus actitudes erráticas y violentas, y desde el pasado mes de febrero su familia está preocupada porque creen que actualmente podría estar pasando por algo similar. De hecho, sus hijos —Jayden y Sean— Preston acaban de acusar a la Princesa del Pop de ser drogadicta.

Los jóvenes participaron en el documental de la productora, Daphne Barak, que trata sobre la polémica vida de la intérprete de Toxic. Y es que tanto los hijos como el padre de Britney temen por su estado de salud, pues aseguran que tiene una severa adicción a las drogas.

Los hijos de Britney Spears acusan a su madre de ser drogadicta y temen que sufra una sobredosis

Dentro de sus declaraciones, Preston reveló que decidió alejarse definitivamente de su madre después de ser testigo de cómo le entregaban drogas en su propia casa. De acuerdo a los menores, su único objetivo es que su madre recapacite antes de que su salud empeore: «lo único que queremos es que nos escuche».

Por su parte, Kevin Federline, el padre de sus hijos, también se sumó a las declaraciones, diciendo: «Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre sufrió una sobredosis».

La respuesta de Britney Spears

Como era de esperarse, la cantante ya emitió un comunicado abordando los señalamientos que hicieron sus hijos y su ex esposo sobre ella y su supuesta adicción a las drogas.

«El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así», comenzó escribiendo y posteriormente respondió a lo que dijo su hijo, Preston.

«Que Preston haya dicho: ‘Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde’. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos, pero el día que le dije que quería veros más, nunca os volví a ver. Me entristece porque me esforcé tanto por hacer las cosas bien para ustedes y nunca fue suficiente. Así que actúan a mis espaldas y hablan mal de mí. Me rompen el corazón».