¡Viva el amor! No te pierdas todo sobre cómo se enamoraron estos dos actores de emily in Paris fuera del set de rodaje

Emily in Paris es una serie llena de romances: Emily y Gabriel, Gabriel y Camille, Camille y Sofía, Mindy y Benoit, Emily y Alfie, Mindy y Nicolás, Marcello y Emily.. y la lista sigue.

Sin embargo, solo uno de esos romances logró traspasar la pantalla para convertirse en un noviazgo de la vida real. ¿Quiénes fueron los afortunados?

Los actores de Emily in Paris que tienen un romance en la vida real

Sobre si le gustó el actor de inmediato, Ashley dijo: “Al principio, éramos solo amigos, porque estaba en un punto en el que decía: “Nunca saldré con un actor otra vez.” Y una de las primeras cosas que me dijo fue, “Nunca he salido con un actor.” Y yo estaba como, “Increíble”. Quiero decir, seamos realistas, es un bombón. Así que también estaba como, “Oh Dios mío, definitivamente no. Estoy más allá de eso. Nunca me enamoraría de alguien que luce tan impecable. Así que éramos solo amigos. Muy platónicamente, salíamos. Luego, fui invitada por el Cuerpo Médico Internacional a ir y hacer voluntariado con refugiados ucranianos en Polonia. Iba a ser una semana entera en Polonia y no quería hacerlo sola, así que pensé, Sabes quién debería venir conmigo, porque literalmente somos solo buenos amigos, es Paul (...) Así que lo invité. Avancemos rápido, estamos filmando una de nuestras últimas escenas juntos, y él dijo, “Me estoy encariñando mucho contigo.”

Park dijo que Lily collins incluso notó la química que había entre ellos y se lo hizo saber: “Ashley, ¿qué está pasando?”, dijo Collins. “Y le respondí, “Nada. Te dije que no estaba saliendo con actores.” Fue la primera vez que realmente me estaba defendiendo. Le dije, “Lily, tu incredulidad en mi crecimiento es triste, porque él es exactamente el tipo de hombre con el que dije que no iba a salir. Te lo dije, y así que realmente quiero que tú, como mi amiga, me creas.”

Finalmente, cuando se dio cuenta de que tenía fuertes sentimientos por Paul, viajaron juntos a Polonia: “Viéndolo jugar al ajedrez con estos niños que no tenían hogar y actuando como una figura paterna para ellos porque sus padres estaban en guerra, viéndolo estar tan presente, fue increíble. Así que tuve que hacer un pequeño recorrido por la pérdida de dignidad. Tuve que decir, “Lily, todos, estamos tan enamorados.” Eso fue hace unos dos años.

Ashley y Paul esperaron alrededor de un año para lanzar oficialmente su relación y hacerla pública frente a los medios de comunicación: “El viaje a las Maldivas iba a ser nuestro lanzamiento oficial. Literalmente, si le preguntas a cualquiera de mis amigos, si le preguntas a mi asistente, dije, “Lo vamos a lanzar oficialmente.” Y luego contraje sepsis. Bromeamos que si nuestras próximas vacaciones son literalmente solo sacar la basura, será increíble en comparación.

Sobre las cualidades de Paul que terminaron enamorándola, Ashley dijo: “Una de las razones por las que quería ser amiga de él, y eventualmente me enamoré de él, es que es tan generoso y amable como compañero de trabajo y como amigo. Nunca he estado con un hombre blanco heterosexual que haya sido más generoso o mejor para trabajar en un set. Nunca, nunca, nunca”.