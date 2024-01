Los 5 mejores musicales en la historia del cine

Te presentamos los mejores 5 musicales de la historia del cine desde 1929, cuando ‘La melodía de Broadway’ se estrenó y además ganó el Óscar a mejor película

Sinceramente, los musicales no son aptos para todo el público, solamente los disfrutan quienes llevan la música por dentro, pues básicamente, la trama de una historia se ve interrumpida —a veces magistralmente, a veces no— por una pieza musical y una coreografía a tono con la primera.

No se trata de un asunto intelectual, ni artístico, simplemente en gustos se rompen géneros y hay quienes no se pueden permitir una pausa dramática por unos minutos de musicalización ad hoc con la historia, pero el legado del género musical es innegable.

New York, New York – Martín Scorsese 1977

Una dupla entrañable y clásica del cine le puso su toque especial a New York, New York. Se trata de Robert De Niro bajo la dirección de Martín Scorsese a quienes por cierto, pudimos disfrutar hace unos meses nuevamente en Los Asesinos de la Luna.

La historia de un saxofonista desempleado que busca triunfar en la Gran Manzana, seguramente conoces la famosa canción que obtuviera reconocimiento mundial gracias a Frank Sinatra.

Los Miserables – Tom Hopper 2012

Con un elenco de primera, Schönberg logró inmortalizar la versión musical del clásico libro de Víctor Hugo de 1862.

Protagonizado por Hugh Jackman y Anne Hathaway en 2012, Los Miserables se consagró también como un clásico del género cinematográfico musical.

Un americano en París – Vincent Minnelli 1951

Un pintor americano se muda a vivir a París luego de la Segunda Guerra Mundial donde una local multimillonaria está decidida a ser su mecenas, sin embargo, el pintor se enamora de otra mujer.

Lalaland – Damien Chazelle 2016

La contemporánea e increíble historia de amor y desamor entre Emma Stone y Ryan Gosling fue nominada a 14 Óscars, sin embargo, logró la nada despreciable cifra de seis estatuillas en 2016.

Curiosamente, este año Emma Stone y Ryan Gosling vuelven a figurar en las listas de nominaciones rumbo a la ceremonia 96 de los Óscar prevista a celebrarse el 10 de marzo próximo, pero ahora llegan por separado, Gosling por su papel en ‘Barbie’ y Emma Stone por su papel en ‘Poor things’.

All that Jazz – Bob Fosse 1979

Esta cinta no solo ganó cuatro Óscar, también recibió un BAFTA a mejor fotografía y mejor montaje, además de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Algunos expertos consideran que All the Jazz es una película autobiográfica inspirada en los años mayor exigencia profesional de Bob Fosse, aunque sólo es un rumor no confirmado por el director.

Joe Gideon interpretado por Roy Scheider, es un coreógrafo que triunfa en Broadway a pesar de su malestar existencial.

Sin duda, los musicales forman una parte excepcional del séptimo arte que es desdeñado por ciertos sectores del público, pero su herencia cultural y estética es imprescindible en la historia del cine.