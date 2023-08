Lizzo responde ante las acusaciones de acoso sexual y Beyoncé la deja fuera de ‘Break My Soul’

Lizzo al fin respondió a la denuncia de sus exbailarines, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez

Lizzo se encuentra atravesando por una de sus más grandes polémicas en lo que va de su carrera artística. La intérprete de 2 Be Loved fue acusada por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez —tres de sus exbailarinas— de acoso sexual, racial y religioso, además fomentar el body shaming y un ambiente de trabajo hostil.

Las mujeres señalaron que fueron obligadas por la cantante a participar en espectáculos sexuales denigrantes, los cuales sucedieron en un club de striptease de Ámsterdam. Tras volverse tendencia en redes sociales, y no precisamente de forma positiva, Lizzo decidió romper el silencio y abordar la demanda en su contra.

Lizzo responde ante las acusaciones de acoso sexual

Fue a través de Instagram que Lizzo decidió responder ante las acusaciones de acoso sexual en su contra: “Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente frustrantes. Mi ética de trabajo, moral y respetabilidad han sido cuestionadas. Me han criticado. Por lo general, elijo no responder a acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para que no las aborde”, comenzó diciendo y agregó aquellas historias sensacionalistas provienen de exempleadas que ya admitieron públicamente que les habían avisado que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional.

“Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final solo quiero sacar el mejor arte, que me represente a mí y a mis fans. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención que nadie se sintiera incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, agregó.

Si bien Lizzo no quiere verse como la “víctima”, tampoco cree que le corresponda tener el papel de “villana": “Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para retratarme como algo que no soy”.

Y es que debido a que Lizzo es considerada como una de las mayores exponentes del body positive, la igualdad y el respeto, la cantante añadió que sería incapaz de criticar o despedir a algún empleado por su peso. “Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea eclipsado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil”, finalizó Lizzo.

Beyoncé deja fuera a Lizzo de Break My Soul

Después de que Lizzo fuera acusada de acoso sexual, Beyoncé ofreció un concierto en Boston, en el cual interpretó su canción Break My Soul; en otro momento, la cantante habría mencionado el nombre de Lizzo junto con el de otras artistas afroamericanas, como Nina Simone, Nicki Minaj, Janet Jackson o Erykah Badu, pero esta vez decidió omitir el nombre de la intérprete de About Damn Time.