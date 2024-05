Libros que debes leer según Yrsa Daley-Ward para cambiar tu vida positivamente

En esta ocasión la invitada especial del In-Tent Wellness Residency fue la escritora y poeta, Yrsa Daley-Ward, una escritora, guionista, influencer y actriz. ¡No te pierdas lo que nos contó en el marco de este evento!

Con dos eventos y 200 asistentes, se inauguró la primera edición del In-Tent Wellness Residency, proyecto creado por Nicolle Lekare y Ornella Cremasco, con la finalidad de tener experiencias únicas con líderes de opinión a nivel global en la industria del bienestar y el desarrollo personal. In-Tent es una comunidad creada con la intención de acompañar y fomentar a las mujeres en la búsqueda de una vida más auténtica y plena. A través de talleres, pláticas y experiencias cuestionamos, aprendemos y conectamos con nosotras mismas, con quienes nos rodean y con el mundo que habitamos.

En esta ocasión la invitada especial fue a la escritora y poeta de origen britá, Yrsa Daley-Ward, una escritora, guionista, influencer y actriz. Su mayor inspiración proviene de experiencias personales y de los problemas de la vida cotidiana que afectan, no sólo nuestro comportamiento y calidad de vida, también la forma en la que amamos. Yrsa escribe desde que tiene uso de razón, y en sus textos entrelaza la poesía con el teatro, la música y su propia historia. Es conocida por su primer libro Bone, así como por sus presentaciones de poesía en vivo. Su novela autobiográfica, The Terrible, fue publicada en 2018 por Penguin y en 2019 ganó el Premio PEN/Ackerley.

Su libro más reciente, ‘The How’, se publicó en noviembre de 2021 y propone un maravilloso camino de autodescubrimiento a través de poderosos ejercicios y reflexiones. Yrsa también coescribió Black Is King, la película musical y el álbum visual de Beyoncé. Ha sido publicada incontables veces en medios de todo el mundo, incluidas Vogue, Elle, Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Dazed, Notion y The Guardian entre otros.

¿Qué te inspira más? ¿No sólo como escritora, sino también como mujer?

Me inspira desafiarme a mí misma a través de la exploración y el descubrimiento, por lo que a menudo me siento impulsada a probar cosas nuevas y a estar rodeada de personas que desafían mis opiniones y mi visión del mundo. Creo que la expansión es una parte necesaria del crecimiento, que es uno de los elementos más importantes de la vida. Más cerca de casa, también trato de prestar atención a la belleza que me rodea todos los días; es muy fácil quedar atrapado en lo que llamo la “trampa de la vida”, las distracciones y requisitos cotidianos, por lo que exprimimos la belleza y la magia de vivir en todos nuestros negocios. Supongo que lo que más me inspira es cuando aminoro el paso y me doy espacio.

¿Cuál fue tu proceso personal para encontrarte a ti misma y enamorarte de tu autenticidad?

Cada cosa aterradora, cada cosa cruel, todo lo que pensé que me hacía inferior, todo lo que tenía demasiado miedo para hablar, todo lo que pensé que me alejaría de mi prójimo, me hizo un ser humano más suave, un ser humano más fuerte. Más dinámico en el amor, un artista urgente. Cada cosa aterradora, cada cosa cruel, todo lo que temes te hace menos, todo lo que te estremeces al pensar: los pasos en falso, los malos ciclos, las humillaciones, todo lo que crees que podría alejarte de tu prójimo/del mundo en general, todo lo que podría/debería haberte hecho pedazos ya ha aumentado tu capacidad en otra vía (la hayas encontrado o no). Comencé a escribir mi verdad y descubrí que esa era la forma en que podía servir al mundo.

¿Consideras que tus libros reflejan tu personalidad?

¡En ese momento sí! Al mismo tiempo, cada libro escrito ya es cosa del pasado y el cambio es la única constante. Utilizo mi tiempo de escritura para mirar debajo de mi propio velo y confrontar mis propias verdades. No me escondo en mis escritos, ¡y por eso los amo tanto!

Se habla mucho sobre el activismo feminista estos días, ¿qué crees que se necesita para unirse realmente a este movimiento?

Primero, debes entender qué significa el feminismo para ti. ¿A quién apoyas? ¿A quién excluye consciente o inconscientemente? Hay millones de personas que se identifican como feministas y defienden a las mujeres, pero sus ideas, valores y agendas varían. Es importante saber dónde se sienta y estar abierto al cambio.

¿Cual es tu sueño más grande?

Vivir una vida plena y fructífera, que sigue moviéndose y cambiando. ¡Quiero seguir estando en situaciones y rodeado de personas, lugares y cosas que me iluminen! ¡La vida es una serie de nuevos comienzos y merecemos muchos de ellos!

¿Cuál es el libro que ha cambiado tu vida?

No hay ni uno solo. Tiendo a encontrar escritores que amo y a los que he vuelto a lo largo de los años. Las novelas de Toni Morrison eran tan intrincadas, extensas y conmovedoras que me cambiaron: los mensajes en sus narraciones son tan abrasadores. Las historias de Jeanette Winterson son muy ornamentadas, divertidas y apasionadas. Alice Walker dice cosas que nunca supe que se podían decir y, por eso, me inspiró. Los libros de Roald Dahl estaban llenos de humor, creatividad e imaginación. ¡Ni siquiera me hagas hablar de poesía!