‘Las Pelotaris 1926': Zuria Vega, Claudia Salas y María de Nati sobre ser mujer en los años 20

En entrevista con las protagonistas de la serie, Claudia Salas, Zuria Vega y María de Nati nos contaron cómo era ser mujer en aquellas épocas —de acuerdo a lo que aprendieron en Las Pelotaris 1926—además de que se adentraron en el tema deportivo relacionado con el género femenino.

Zuria Vega

Zuria Vega comentó que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a múltiples retos profesionales pero que ha disfrutado y aprendido de todos ellos; la actriz tiene la idea de que cada representación se queda con un pedazo de su esencia.

“Chelo en particular es un proyecto que llegó en un momento muy bonito de mi carrera y se quedó con una gran parte de mí; creo que cada personaje te va regalando cosas de su personalidad y tú le vas dando partes de la tuya a ellos” dijo Zuria sobre su personaje de Las Pelotaris 1926.

La actriz mexicana aseguró que durante toda la serie las mujeres se van a sentir identificadas con algún personaje, ya que son chicas que buscan su lugar dentro de un mundo de hombres. Gracias a que Las Pelotaris 1926 tuvieron la valentía de revelarse ante el sistema, es que nosotras tenemos la oportunidad de tener circunstancias diferentes a las de esa época.

“Por medio de la lucha que se está haciendo hoy en día es que estamos construyendo otra realidad para las próximas generaciones, lo mismo hicieron las pelotaris con nosotras. El mérito que tuvieron estas mujeres fue gigante y es la primera vez que el público tendrá la oportunidad de conocer su historia”, comentó Zuria para Cosmopolitan.

La intérprete aseguró que lo que une a todas las mujeres es que día con día nos enfrentamos a múltiples desafíos, pues cada una de nosotras ha vivido en algún momento una situación incómoda por el simple hecho de ser mujer.

Claudia Salas

Para Claudia Salas el mayor reto y aprendizaje de filmar Las Pelotaris 1926 fue integrar y respetar las formas y maneras de pensar de aquel entonces, sin juicios modernos: “Olvidar y despojarse de las construcciones sociales que tenemos hoy en día y entregarse por y para la causa de componer un personaje verosímil y realista”, comentó la artista.

“También lo ha sido modular la energía para sobrellevar un rodaje tan exigente a nivel físico y emocional. En cuanto al aprendizaje, creo que me llevo algo muy humano y personal de este proyecto. Hemos tenido la suerte de trabajar en tres bases geográficas distintas, tener la oportunidad de compartir con tres equipos diferentes ha sido un regalo”.

Sin embargo, Salas no se siente tan identificada con su personaje de Las Pelotaris 1926, lo cual considera que fue también un reto: “La constancia y perseverancia a la hora de conseguir su objetivo es algo con lo que sí puedo sentirme identificada”, reveló.

En cuanto a cómo ha cambiado el ámbito deportivo para las mujeres durante los últimos años, Claudio dijo: “Realmente menos de lo que me gustaría. Por suerte estamos a años luz de derechos y prestigio con respecto a nuestras protagonistas pero creo que aún queda mucho camino por recorrer”.

En aquel entonces el vestuario que utilizaban las mujeres era muy distinto al de hoy en día, pero ese no fue un reto para Claudia, quien dijo que fue “cómodo y fácil” portar las prendas características de los años 20.

De hecho es el proyecto en el que más identificada me siento con el estilo de personaje y donde más a gusto me he sentido.De acuerdo a la actriz, nos hacen falta respeto y empatía como sociedad para que las mujeres tengamos la oportunidad de desarrollarnos en cualquier ámbito, por lo que ella aconseja a las mujeres que están viviendo lo mismo que su personaje acudir a terapia.

“Ataques de ira, rabia, impotencia, frustración… se llevan mucho mejor con ayuda profesional que nos dé herramientas para canalizar todas esas emociones”.

Las Pelotaris 1926 es una historia de optimismo y superación, pero para Salas la serie tiene un aprendizaje específico: “Un mensaje hacia el colectivo. En grupo todo es mucho más ágil, sano y útil para lograr cualquier objetivo. Es absolutamente necesario dejar nuestras diferencias a un lado y cooperar. Solo así avanzamos”, finalizó.

María de Nati

Ahora que filmó una serie de época, María de Nati reveló para Cosmopolitan si le hubiera gustado vivir en los años 20:

“Me encanta la magia de los años 20 pero ni en sueños viviría a principios del siglo pasado. Creo que no podría soportar vivir en un lugar donde los esquemas sociales y la desigualdad entre géneros era mucho mayor a la de hoy en día. Seguramente en todo momento entraría en conflicto al presenciar cualquier injusticia que pasaría desapercibida para los demás”, expresó la artista.

Y es que para María, lidiar día a día con la dominación masculina y la vejadez y con el hecho de ser invisible y cosificada era lo más difícil de aquella época.

Su personaje de Las Pelotaris 1926 le dejó claro que como mujeres debemos luchar por lo que creemos y por vivir nuestra vida en plenitud y libertad.

Creo que Itzi es una mujer que escucha pero que siempre tiene como brújula sus principios y valores. Estas mujeres nos abrieron el camino en un momento casi imposible y siento que por ellas, debemos continuar luchando.Cuando le preguntamos si cree que como sociedad vamos por un buen camino para deshacernos del patriarcado, la talentosa artista dijo: “Creo que vamos por buen camino pero siento que todavía queda mucho más por caminar. Desde luego mucho más de lo que pensamos.”.

La serie habla sobre mujeres que se enfrentan a los prejuicios para vivir en plenitud su profesión, y para María de Nati no sigue existiendo una desigualdad para el género femenino en ese ámbito en la actualidad, pero cree que todavía hay muchos estereotipos que romper y situaciones de edadismos que siguen siendo muy significativas para el género femenino hoy en día.

En cuanto a sus próximos proyectos, a la artista le gustaría embarcarse en algún personaje que se saliera de cualquier cosa que haya vivido antes.

“Lo que más me gusta de esta profesión es poder interpretar a través de personalidades totalmente distintas”.Sobre la anécdota más memorable que vivió en Las Pelotaris 1926, María dijo que “el hecho de que la sororidad entre nosotras como actrices atravesara la pantalla fue de lo más emocionante que he vivido en mi profesión. El hecho de ayudarnos cada día las unas a las otras me da muchas pistas de cómo queremos ser”, finalizó.

