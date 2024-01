Las otras series que hizo Pedro Alonso antes de ser Berlín

Si el español te cautivó durante La casa de papel y te robó el corazón con el spinoff de Berlín, tienes que ver estas otras series de Pedro Alonso...

En 2017 el actor de origen español, Pedro Alonso saltó a la fama gracias a su magistral participación en la saga La Casa de Papel, una serie sobre atracos de alto nivel que revolucionó el género y permitió a la industria del entretenimiento español abrir la puerta a nuevos proyectos de los que han emergido grandes actores y actrices, aunque en el caso del galán que da vida a Berlín en dicha saga, ya contaba con una creciente trayectoria antes de interpretar al elegante caco que puso de cabeza a España por el asalto a la Casa de Timbre y Moneda en la reconocida serie.

A pesar de tratarse de un despiadado delincuente que toma por asalto uno de los recintos más importantes de la economía europea, el público amó a Berlín por su gran astucia, pues junto al Profesor ideó el plan para vaciar las reservas de oro de España. Probablemente los suscriptores de Netflix adoraron a Berlín por su inteligencia, su soberbia y sobretodo por su fuerte sentimiento de hermandad para sacrificar su vida por el equipo de los monos rojos.

Si nunca antes habías visto a Pedro Alonso en acción, te sugerimos que no te pierdas más estas otras series que realizó antes de ser Berlín en La Casa de Papel.

A las once en casa

En 1998, Pedro Alonso interpretó por primera vez un papel ascendente en ‘A las once en casa’. Se trata de Alejo, quien apareció en al menos 30 episodios de la exitosa serie.

La premisa de esta comedia es que las separaciones no tiene que ser trágicas, siempre habrá un lugarcito extra para esa ex pareja que no has podido soltar. Si quieres disfrutar de este clásico español, puedes hacerlo a través de Amazon Prime.

Código fuego

No encantaría que la historia de Código fuego fuera otra, pero desafortunadamente sólo se transmitieron algunos capítulos antes de ser cancelada en 2003.

También puedes disfrutar de esos capítulos emitidos a través de Amazon Prime, la trama gira en torno a la vida personal de un cuerpo de bomberos español donde Pedro Alonso, evidentemente, es el galán.

Pedro Alonso en Código Fuego 2003 Getty images

Padre Casares

Durante ocho años consecutivos, Pedro Alonso dio vida a un juvenil sacerdote para la cadena TVG de Galicia.

Aunque el sueño del padre Horacio Casares, interpretado por Pedro Alonso, era irse a predicar la palabra a Ruanda el destino le dice que su lugar es San Antonio de Louredo.

Gran Hotel

A diferencia de su trabajo anterior como sacerdote, en Gran Hotel Pedro Alonso la hizo de villano junto a un gran elenco: Amaia Salamanca, Yon González y Concha Velasco.

La serie está ambientada en el siglo pasado.

Bajo sospecha

En la serie de drama, Pedro Alonso protagonizó a Roberto, el papá de una niña desaparecida en 2015. La increíble versatilidad del actor le permite interpretar papeles clave en producciones de diversos géneros, esta serie policíaca no fue la excepción.

Vela a través de VIX+, Paramount y Amazon Prime.

La embajada

Por primera vez, Pedro Alonso y Úrsula Corberó trabajan juntos en una serie: se trata de La Embajada, la historia de ficción del embajador Español en Tailandia y todos los problemas que trae consigo ese cambio de vida a un ese cambio de vida a un nuevo país.

Traición

El anuncio de una enfermedad terminal pone de cabeza a toda una prestigiosa empresa en 2017, mira la historia completa a través de Amazon Prime,