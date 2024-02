Las 5 mejores películas de Dakota Johnson que debes disfrutar antes de ver Madame Web

Seguramente recuerdas a Dakota Johnson por el protagónico de 50 shades of Grey, sin embargo, tiene en su repertorio otros grandes títulos que debes ver ya mismo, incluso antes que Madame Web

Aunque la crítica no ha recibido muy bien la nueva cinta de Marvel, Madame Web, el talento de Dakota Johnson es innegable: proviene de una familia dedicada al cine y ella no es la excepción en su árbol genealógico.

Su repertorio habla por sí solo, su versatilidad como actriz la ha llevado a incursionar en diversos géneros, por lo que elegir un top de sus mejores cintas es una tarea complicada.

Si aún no has visto alguna de estas películas de Dakota Johnson, San Valentín es una gran excusa para quedarte en casa con tu amorcito y disfrutar de las mejores actuaciones de la nueva protagonista de Marvel.

Cha Cha Real Smooth 2022

La vida de Andrew después de estudiar la Universidad es igual de complicada como lo es para cualquier joven inexperto, por ello se ve obligado a regresar a la casa de sus padres mientras decide qué hacer con su vida. El destino lo lleva por un rumbo inimaginado y descubre su increíble talento en el camino.

Esta conta fue dirigida por Cooper Raiff en 2022. Puedes verla a través de Apple Tv+

Wounds 2019

Para entender Wounds debes mantener la mente abierta. Es una adaptación de la novela The visible Filth: The Basis for the Film Wounds y el argumento central de la cinta gira en torno a un celular olvidado en un bar y una sangrienta serie de sucesos inexplicables no aptos para los corazones sensibles. Puedes verla en Netflix, aunque debemos advertirte que no ha sido del agrado de buena parte de la audiencia.

The Social Network 2010

Dakota Johnson también participa en la creación maestra de Marck Zuckerberg, al menos así ocurre en la cinta dirigida por David Fincher ‘The Social Network’. Aunque no se trata de un papel protagónico, la actuación de Dakota Johnson no tiene desperdicio.

Puedes verla a través de HBO Max.

Suspiria 2018

Este remake fue igual de exitoso que la primera versión de 1977. En una academia de baile suceden cosas inexplicables como desapariciones de mujeres, aunque todo parece indicar que se trata de rituales mágicos, en realidad el final parece más complejo.

Puedes ver esta versión donde participa Dakota Johnes a través de Amazon Primer video

Black Mass 2015

Las historias policíacas también le vienen bien a Dakota Johnson. En esta historia basada en hechos reales, Johnny Deep junto a Johnson dan vida a la historia de Whitey Bulger, el gánster de Boston que estratégicamente se convirtió en un informante del FBI.

Puedes ver Black Mass a través de HBO Max.