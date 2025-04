Lana del Rey niega que Kim Kardashian la vaya a demandar

Los últimos días han sido una locura para los fans de Lana, ya que circulaba la noticia de que Kim Kardashian demandara a la cantante por al menos 1 millón de dólares como reparación de daños por una campaña publicitaria que hicieron hace más de un año.

La realidad es que Kim sí podría enfrentar problemas legales con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, aún no es seguro. Ante los comentarios de fans a la cantante y a la empresaria, Lana rompió el silencio y en su Instagram comento lo siguiente:

“No, no, esto no está pasando. No hasta donde ninguna de nosotras sabe. No sé dónde empezó esto, pero si por alguna razón tiene que suceder debido a las directrices, entonces lo manejaremos.

Pero nunca el final de una amistad.”

Aunque Lana nos pinta un panorama positivo, Kim no ha salido a hablar al respecto, lo que da pie a mucha incertidumbre. Pero esperamos que todo se resuelva de la mejor manera para ambas sin que se tenga que llegar a una demanda.