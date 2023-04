La saga Crepúsculo vuelve en formato de serie; ¿regresará el elenco original?

Stephanie Meyer creó uno de los mundos fantásticos más exitosos de las últimas décadas. La autora best seller escribió la historia de Crepúsculo a partir de un sueño que tuvo en el 2003, en el que un vampiro se enamoraba de una chica humana a pesar de querer beber su sangre; fue así como nació el amor entre Edward Cullen y Bella Swan.

Meyer no sabía que años más tarde sus libros serían publicados, convertidos en best seller y mejor aún, adaptados a la industria cinematográfica. Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer parte 1 y Amanecer parte 2 fueron un completo éxtio en taquilla y estuvieron protagonizadas por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner. Ahora, a 11 años del estreno de la parte final de la saga vampírica, se dio a conocer que Crepúsculo contará con su propia serie.

También lee: ¡Regresó el lobo! Taylor Lautner recuperó su físico de Jacob Black y esta foto lo comprueba

La saga Crepúsculo regresa en formato de serie; esto es todo lo que debes saber al respecto

De acuerdo a información revelada a The Hollywood Reporter, una serie de televisión de Crepúsculo está en desarrollo a través de Lionsgate Television. El programa sería una versión en serie de los libros de Stephenie Meyer: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer.

La serie de televisión Crepúsculo se encuentra en etapas muy tempranas, pero de acuerdo a los reportes, Lionsgate planea hacerse cargo del desarrollo del proyecto antes de “comprar los derechos del paquete”.

¿Regresará el elenco original?

Ningún medio ha revelado esta información, pero debido a que han pasado tantos años, se cree que los actores que interpretarán la serie de Crepúsculo serán completamente nuevos.

En 2018, Robert Pattinson abordó la posibilidad de volver a interpretar a Edward. “Literalmente hablé con mi agente al respecto. La cantidad de tiempo que paso hidratando: estoy lista para jugar a tener 17 en cualquier momento. Me saqué el botox”, bromeó para Variety. Y por su parte, Taylor Lautner reveló que no le molestaría convertirse en un hombre lobo de nuevo: “Es un buen personaje que es fácil de amar, así que nunca le diría que no. Porque es Jacob Black. Es un tipo adorable”, ”, reveló a E! News en 2022. “

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre la serie de Crepúsculo.