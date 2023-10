“La química era tan fuerte": Rebecca Loos sobre su amorío con David Beckham

¿Qué ha revelado Rebecca Loos sobre su supuesto romance con David Beckham? Esto fue lo que dijo hace muchos años

Parecería que el matrimonio de David y Victoria Beckham es inquebrantable y casi perfecto, pero gracias al estreno del documental Beckham en Netflix, pudimos conocer los altibajos que la pareja ha enfrentado a través de los años, como por ejemplo, el escándalo relacionado con Rebecca Loos en el 2004. En aquel entonces, varios medios internacionales dieron a conocer que el británico supuestamente le había sido infiel a Victoria con su asistente personal. Si bien no se menciona el nombre de Rebecca, los internautas recordaron que su nombre estuvo en los titulares de los medios de comunicación a principios de la década de los 2000.

Cuando David llegó a España para jugar en Real Madrid no sabía hablar español, por lo que Rebecca fungió como su traductora y asistente personal. The News of the World publicó en el 2004 el supuesto romance entre David y Rebecca, donde la joven aparentemente habría afirmado que su romance con el deportista “duró varios meses. “

“Parecía que el mundo estaba en contra nuestra. Estábamos como enfrentados el uno con el otro. (...) Ni siquiera puedo mencionar lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla”, dijo la integrante de las Spice Girls en el documental sobre este escándalo.

“La química era tan fuerte": Rebeca Loos sobre su amorío con David Beckham

En el pasado, Rebecca contó cómo era su romance con Beckham y se refirió a él como un “amante increíble”, además de que añadió que “no podían quitarse las manos de encima” y que incluso era “su segunda esposa”.

“Estuvimos pegados el uno al otro toda la noche, la gente se dio cuenta... conectamos. Creo que la química entre David y yo era tan fuerte... la gente se daba cuenta y no estaban muy contentos. Él sabe cómo complacer”, aseguró poco después de que su supuesta relación encabezara los diarios de todo el mundo.

Actualmente, Rebecca Loos es maestra de yoga, está casada con Christjar Skaiaa y tiene dos hijos, con quienes vive en una vieja granja, en una pequeña ciudad de las montañas noruegas.