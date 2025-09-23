La mamá de Travis Kelce ya quiere ser abuela de nuevo y esto han dicho sus hijos

Aunque ya es oficial el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, parece que Donna Kelce ya tiene prisa por tener nietos de la pareja

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no sólo paralizó las redes, también ha generado mucha emoción y expectativa entre los fans y las personas cercanas a la pareja sobre qué les depara a futuro.

Aunque la boda aún está lejos de suceder, parece que Donna Kelce, madre del jugador de fútbol americano, ya los ve como una familia, y por ende ya quiere tener nietos de la superestrella.

Esta confesión llegó por parte del hermano de Travis, Jason Kelce, quien en el podcast que comparten (New Heights) confesó que Donna ha presionado un poco a Travis para que ya tenga hijos con Taylor.

El exjugador de los Eagles comentó: “[Donna] siempre ha tenido a Travis en el puesto número 1.” A lo que Travis respondió: “En este momento, tiene a Jason en el número 1 porque tiene hijos”. Jason concluyó: “Es cierto. Ella lo ha dicho. Ha hecho ese comentario. Lo ha presionado[a Travis para tener hijos con Taylor].”

Aunque de momento todo parece ser parte de bromas familiares, las preguntas en redes no han parado de surgir sobre si la pareja se encuentra activamente tratando de formar una familia o si es algo muy lejano.

Que si somos realistas, en caso de que Taylor se embarace, probablemente nos vamos a enterar hasta que la cantante decida dar a conocer la noticia a su manera y bajo sus condiciones. Lo que respetamos por completo, pero honestamente nos mata de ternura la idea de que nuestra Tay Tay esté cerca de ser mamá.