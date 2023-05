Aunque han pasado 10 años desde que falleció Paul Walker, Meadow Walker sigue recibiendo sus mensajes

Fue en noviembre del 2013 cuando lamentablemente Paul Walker perdió la vida después de sufrir un accidente automovilístico en el Porsche que conducía. Al igual que su personaje en la franquicia de The Fast and The Furious, Walker tenía una pasión por la velocidad; su desafortunado deceso sucedió a la salida de un evento benéfico que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, y en aquel entonces, el actor se encontraba rodando la séptima entrega de la exitosa saga.

El artista tenía una gran colección de automóviles y era tan apasionado que en algún momento expresó: “Si algún día la velocidad me mata, no lloren por mí: me habré ido sonriendo”. Cuando falleció, su hija, Meadow Walker, tenía tan solo 14 años de edad; algún tiempo después, la joven decidió crear una organización de ciencia marina sin fines de lucro llamada The Paul Walker Foundation, en honor a su padre, pues además de actor, modelo y piloto de carreras, Paul era un biólogo marino.

La hija de Paul Walker asegura que recibe señales de su difunto padre

Aunque han pasado 10 años desde la muerte de Paul Walker, Meadow aseguró para E! Entertainment que hasta la fecha sigue recibiendo señales de su padre.

“Para mí, son los números, el cuatro y el siete son los números favoritos de mi papá", dijo durante el estreno de Fast X, en Roma. “Y juro que cada vez que dudo de algo o cuando discuto con alguien o algo, empiezo a ver cuatro y siete en todas partes. Así que siempre sé que es él”.

Meadow agregó que hace algunos días estaba teniendo un mal momento y después las campanas del reloj comenzaron a sonar, por lo que se dijo a sí misma: ‘OK, todo está bien, va a estar bien’”.

Meadow tiene un cameo en la nueva película y esto la ha ayudado a sentirse más cerca de su padre: “Para mí, honestamente, esto trae la felicidad. Para mí esto es muy emocionante y él estaría asombrado de que esto esté sucediendo”.