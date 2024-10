Liam Payne quería llegar al altar con Kate Cassidy, o al menos así lo decretó en una carta

La teoría de que Liam Payne se pudo haber suicidado sigue siendo refutada por millones de fanáticos alrededor del mundo. El hecho de que el cantante cayera del balcón con su gorra y un bolso cruzado a generado polémica en redes sociales, pues aseguran que Liam se disponía a salir del hotel antes de que muriera, además de que algunos videos compartidos minutos antes de su caída, muestran que el exintegrante de One Direction tenía un comportamiento pacífico.

Sin embargo, el hecho de que algunas sustancias nocivas fueran halladas en su habitación y que su examen toxicológico revelara la presencia de algunas drogas, como cocaína rosa, sugieren que el músico pudo haber quedado inconsciente, lo que habría provocado el accidente desde su balcón.

Su novia, Kate Cassidy, se encontraba con él días antes del terrible suceso, pero decidió adelantar su regreso a Estados Unidos sin saber que esa sería la última vez que vería a Liam. A través de un conmovedor mensaje, Kate le dio el último adiós a su novio: “Gracias a todos por sus palabras amables y por todo el amor que me enviaron. He estado completamente perdida, nada de lo que ha pasado durante los últimos días parece real. Liam, mi ángel. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Te voy a amar por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

La carta que Liam Payne le dejó a su novia, Kate Cassidy, antes de morir

Kate Cassidy compartió una nueva publicación en honor a Liam Payne y reveló algunos de los decretos que había manifestado el cantante antes de morir.

“No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras. Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado. Lo eres porque no puedo decir que fueras mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos los que tocabas se sentían tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas”, comenzó expresando y posteriormente reveló una carta que le dejó el cantante antes de que falleciera: “Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: “Kate y yo nos casaremos dentro de un año/comprometidos y juntos para siempre 444". Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la forma que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya. Por siempre tuya, Katelyn 444".

¿Qué significa el 444? De acuerdo a ina imagen compartida por Kate, “la secuencia de números 444 es la combinación favorita de los ángeles. Se suele pensar que estos números aparecen cuando te sientes solo. El número 444 te recuerda que tus ángeles siempre van a estar ahí para apoyarte. Cuando lo veas estarás seguro de que estás protegido por el amor de los ángeles”.