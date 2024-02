Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja le compraron a su hijo todo lo que tocó en una juguetería

No creerás cuántos juguetes eligió el hijo de Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja y cuánto gastó la pareja en ellos por su cumpleaños número 3

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja conforman una de las parejas más controversiales en la industria del entretenimiento, sobre todo después de que protagonizaran una polémica relacionada con una infidelidad por parte del cantante. Y es que todo se trató de una estrategia publicitaria para el lanzamiento de la canción de Loaiza, Mal Hombre.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD [Juan de Dios Pantoja], le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada”, expresó la creadora de contenido. A pesar de sus disculpas, la pareja perdió seguidores en redes sociales, entre los que destacan, según Milenio, Danna Paola, Bella Poarch, Josi Martínez, Paty Cantú, Angelique Boyer, La Divaza, Karol Sevilla, María Becerra y más.

Sin embargo, eso no ha impedido que Juan de Dios siga publicando videos en YouTube, y uno de los más recientes fue protagonizado por su hijo, Juanito.

Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja le compran a su hijo todo lo que toca en una juguetería

El hijo de Juan De Dios Pantoja y Kimberly Loaiza acaba de cumplir tres años, y para celebrarlo, el cantante decidió consentirlo con una dinámica muy especial: lo llevó a una juguetería y le compró absolutamente todo lo que tocó durante su visita con un límite de tiempo de 20 minutos. En total, JD terminó comprándole 54 juguetes a su hijo, entre los que destacan slimes, carritos, muñecos de Spider-Man, cajas de herramientas, peluches de dinosaurios y más.

“Me hiciste gastar mucho dinero. Yo espero que valga la pena y te diviertas mucho con los juguetes”, le dice al final del video Juan De Dios a Juanito para finalmente revelar que gastó 1622.85 dólares, lo que equivale a 27 mil MXN.