Karime Prindter revela el motivo por el que no tiene una relación con Gala Montes

Karime Pindter y Gala Montes estuvieron a punto de ser la pareja del año, la Matrioshka revela el motivo por el cual no se dio el romance entre ellas dos…

Tras su participación en La Casa de Los Famosos México, Karime Prindter y Gala Montes fueron el ship soñado de la audiencia y es que las celebrities ilusionaron a su fandom con un apasionado beso dentro del reality que llenó de esperanzas al público sobre una posible relación entre ellas dos.

La segunda edición del reality show fue por demás controversial gracias a la participación de algunas personalidades que le pusieron sazón al programa, sin duda el protagonismo del cuarto mar fue crucial para la temporada, de ahí que miles de seguidores se encariñaran con los habitantes de dicho cuarto donde las risas y el romance también se hicieron notar.

Sin embargo, Garime, como las llamaban sus fans ha llegado a su fin y es que recientemente Karime Pindter aclaró que el shippeo entre ella y Gala Montes ha llegado a su fin.

Cuando finalizó el reality show, Karime y Gala anunciaron que tenían una relación sentimental, lo cual fue bien recibido por la audiencia, pero al cabo de los meses nunca se les vio juntas en otro plan que no fuera de amistad y por eso la Matrishka ha decidido aclarar en entrevista con Shanik Berman el motivo por el que no tiene una relación con Gala Montes.

De acuerdo con sus declaraciones, Karime Prindter y Gala Montes nunca tuvieron intimidad debido a que la ex Acapulco Shore esperaba que fueran novias de manera formal, desafortunadamente eso no ocurrió debido a que Gala Montes ‘estaba cansada’ y aunque intentaron llevar su amistad un paso más allá al salir de la Casa de los Famosos, simplemente no se dio.

Incluso resalta que en eventos importantes del cuarto mar la ausencia más notable ha sido la de Gala Montes, por ejemplo, durante el estreno del stand up comedy de Karime Pindter en alianza con Paramount, esa noche Gala Montes fue la única habitante del cuarto mar que no estuvo presente por cuestiones de trabajo.

Así es como ha llegado a su fin Garime, para decepción de todo el público quienes no han dudado en externar su descontento a través de redes sociales.