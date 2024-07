ENTREVISTA con Karime Pindter: ¡Ya listísima para ingresar a La Casa de los Famosos 2!

Con más de 10 años de experiencia en realitys, Karime Pindter es la novena habitante confirmada de la segunda edición de La Casa de los Famosos…

Hoy inicia un nuevo reto para Karime Pindter, la reina de los realitys shows, quien cuenta con más de 10 temporadas de shore en México y 5 en Europa como parte de su experiencia en estos juegos de aislamiento y estrategia.

La picante presencia de Karime en esta nueva edición de La Casa de los Famosos promete brindarle al público esa sazón de humor y comedia que seguramente la llevará hasta la final por ser una de las favoritas del público, además, nos cuenta en exclusiva para Cosmopolitan cómo es su relación con el Malilla.

¿Dejas algún pendiente amoroso afuera? ¿Es cierto que tienes una relación con el Malilla?

Karime Pindter: No, ¿cómo crees? El Malilla me parece un niño encantador, guapísimo, talentoso, pero la verdad mis bandidas no se preocupen sólo es una hermosa amistad. Nos conocimos a principio de año y hemos colaborado juntos, me ha apoyado muchísimo y mis bandidas están conmigo.

Ningún pendiente amoroso, ya dejé todos los asuntos arreglados.

Voy súper soltera, sin compromisos y sin preocupaciones a la Casa de los Famosos. Karime Pindter

¿Cuál consideras que será tu principal reto dentro de La Casa?

Karime Pindter: Creo que lo más difícil va a ser no estar en contacto con mi comunidad, con mi gente, con mis amigos y con mi familia.

Luego del éxito de la edición anterior, ¿cuál será el principal reto para esta nueva edición?

Karime Pindter: Luego la gente cree que puede ser una copia, pero realmente es el mismo juego y tengo que darlo todo para que sea muy divertido y para que le guste al público.

Nos dejaron la vara súper alta, fue una temporada icónica, pero creo que el cast de esta segunda edición está súper bueno. Todos vamos con las mejores vibras, con la mejor actitud, la casa está increíble, van a ver nuevos juegos y nuevas dinámicas.

¿Estarías dispuesta a hacer alianza con alguno de los otros habitantes?

Karime Pindter: Hasta ahora no tengo alianzas, pero creo que lo más padre de este proyecto es hacer nuevos amigos. Claro que me gustaría apoyar a las personas que estén, pero al final es un juego personal, pero por supuesto que quiero hacer amigos y eso se puede convertir en una alianza.

Esta noche, Karime Prindter ingresará a la Casa de los Famosos como la novena habitante de la segunda edición del reality show, no sin antes llevar consigo una maleta llena de productos para mantenerse radiante durante las 10 semanas que, si todo sale bien, estará dentro de la casa.