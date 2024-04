Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza Consuelo, la serie de ViX inspirada en la revolución sexual femenina

Cassandra Sánchez-Navarro es la quinta generación de actores en su familia, por lo que la actuación siempre ha estado presente en su vida. La actriz asegura que encontró la carrera más maravillosa para lo que ella tenía pensado para su vida, pero lo más hermoso de todo es que lo puede compartir con sus seres queridos. La artista protagoniza Consuelo, una serie del servicio de streaming ViX que se remonta a la década de los 50, una época conservadora, dominada por fuertes escrúpulos morales y religiosos, en cuyo contexto surgió la revolución sexual femenina.

¿Cuéntame un poquito de qué trata Consuelo, tu próximo proyecto en ViX?

C: Es el proyecto que me robó el corazón. Consuelo se trata de una mujer en los años 50, cuando las mujeres en México no tenían ni voz ni voto, cuyo esposo la abandona, se ve orillada a trabajar y termina vendiendo consoladores a la alta sociedad de México. Entonces, es una revolución del trabajo, del voto y de las mujeres reprimidas, porque en ese entonces, yo no sabía esto, pero no existía ni siquiera el clítoris en el mapa, o sea ni siquiera estaba ahí”, nos cuenta Cassandra sobre Consuelo. “Imagínate, si ahorita apenas y lo pueden encontrar, en ese entonces cuando no tenían ni mapa, era imposible. Consuelo cuenta la historia de unas mujeres que se empiezan a conocer a sí mismas de otras maneras, se liberan y se unen.

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor desafío como artista?

C: El tiempo que se le dedica a esta carrera. Las horas de grabación para una persona que no está involucrada en la actuación, no sé cuántas sean, pero nosotros trabajamos 12 horas al día, mínimo, de lunes a sábado. Entonces son unos horarios muy difíciles. Luego grabas en lugares que no son nada glamurosos, la comida del set tampoco lo es. Diario nos maquillan, eso puede ser un momento glamuroso si así lo quieres ver, o las premieres, ya sabes, glamour total, eres la estrella, todo maravilloso y eso me parece muy gratificante, pero estás hablando de ni siquiera el 1% de todo lo que se le invierte a nuestra carrera.

¿Cómo era ser mujer en México en los años 50?

C: Consuelo retrata los exagerados escrúpulos morales y religiosos con los que tenía que lidiar el género femenino en aquel entonces. Es una gran producción que podrás ver en el servicio de streaming ViX.

¿Te hubiera gustado vivir en la década de los 50?

C: Hell girl, no thank you! Amo las medicinas modernas, amo saber que puedo salir a la calle en falda y no me va a pasar nada, o sea no me van a ver raro. No mana, la ropa sí muy bonita, muy linda, pero me gusta mucho esta época. De hecho no me hubiera gustado vivir en ninguna otra época. Yo estoy muy contenta, así que es un NO rotundo, entre risas.

¿Qué fue lo más difícil de trasladarte a los años 50 para darle vida a este proyecto?

C: El hecho de que las mujeres eran un poco más reprimidas, estaban un poco más en su papel de amas de casa, de ir al club, de hacerse las uñas, de siempre estar bonitas, en general de estas expectativas que tenían de ellas en ese momento. Para mí era un poco complicado, como que yo no entendía por qué, mi cabeza no lo aceptaba, entonces para mí era muy importante estudiar mucho sobre la época y preguntar mucho al respecto. México la verdad ha crecido a pasos gigantes desde esa época, bueno el mundo en general, y pues siendo yo una mujer moderna sí fue un poco difícil acostumbrarme a esta postura, a usar faja y a ser sumisa.

¿Te gustó usar ropa de época?

C: Ay sí, me encantó. Te digo que eso es lo único que me gustó de esa época. La ropa de los 50 es espectacular, o sea el vestirme era como toda una ceremonia; la fajita, la falda, meter la camisa, el cinturón, los guantes, las perlas, el collar, el peinado perfecto, el sombrerito. Lo disfruté muchísimo porque tuve una diseñadora de vestuario que hizo unos vestidos, todos a la medida, y luego me tocó mucha suerte porque se fueron a la lagunilla a buscar antigüedades mexicanas de esa época, como espejos, lámparas, muebles y todo se lo llevaron para que el set estuviera lleno de cosas reales de los 50. Fue una serie realmente especial por todos esos detallitos que tenía.

Cuéntame qué fue lo que más disfrutaste de interpretar a un personaje envuelto en el comienzo de la revolución sexual femenina

C: Me parece súper divertido, o sea, imagínate a la primera mujer que le tocó eso en México. No habían tenido orgasmos, imagínate lo cerrada que era la comunidad en la ciudad, era como un crimen, realmente te podían arrestar por ser una persona que le hacía daño a la comunidad o por ser una persona lujuriosa. Para mí fue muy divertido trabajar con un elenco de mujeres súper talentosas y en general con un grupo de personas que estaban descubriendo lo que era tener esto por primera vez y el reto que era acercarlos al dark side, así que, pues para mí fue súper divertido y muero porque la gente vea esta serie y que las señoras que estuvieron en los 50, que vivieron en esa época, la vean.

¿Crees que actualmente las mujeres ya nos hemos liberado de los paradigmas sociales y morales?

C: Creo que estamos en eso, creo que lo que espera de ti una sociedad es cruel, es muy demandante, es ser perfecta, not too thin, not too fat, lo que decía antes, pero creo que vamos por muy buen camino. Pienso que hay cientos de miles de mujeres, si no es que millones, a las que les tenemos que agradecer todo este camino que nos han creado para que nosotras hoy en día estemos donde estamos.

¿Crees que los hombres siguen teniendo más oportunidades laborales que las mujeres en el mundo de la actuación?

C: No sé si más oportunidades laborales, pero sí sé que siguen teniendo ventajas muy diferentes a las de nosotras, lo sé porque yo soy un poco metiche y porque les pregunto porque quiero saber. Y pues sí, todavía hay un pay grade muy diferente entre las mujeres y los hombres.

Fuera del mundo de la actuación, ¿cuáles consideras que siguen siendo los principales retos para la mujer actualmente debido a los estereotipos que ha impuesto la sociedad durante los últimos años?

C: Siguen siendo muchísimos; si estás muy flaca, si estás muy gorda, o sea todo el sermón que dieron en la película de Barbie me pareció como biblia. Si estás muy joven, si estás muy vieja, si estás muy hot, si estás poco hot, si eres mamá y regresas a trabajar, si eres mamá y no regresas a trabajar, todo es un juicio, nada es suficiente y siento que las mujeres también están sintiendo eso, que tenemos todas estas posibilidades para hacer cosas, pero ahora lo que hagamos no será suficiente. Por ejemplo, puedo ser mamá pero no puedo estar sexy, porque puedo estar sexy pero entonces nunca voy a tener pareja, porque entonces si tengo pareja no puedo hacer tal, hay tantas “reglas” que es imposible ser mujer y siento que a muchas mujeres eso las tiene frustradas.

En mi trabajo disfruto mucho hacer a la gente reír, entonces para mí hacer a las mujeres felices e inspirarlas a no tomar tan en serio todo lo que está pasando, creo que es un bonito regalo de mi parte hacia ellas. No tomarnos la vida tan en serio es elemental y quizá eso también ayuda a los hombres a darse cuenta de que no hay mujer perfecta y no hay hombre perfecto.

¿Cuáles crees que son las palabras que mejor te definen a ti como mujer?

C: Yo soy una mujer curiosa, alegre, fuerte, capaz y hambrienta. Siento que tengo esta niña dentro de mí, pero también esta señora, pero también esta viejita, como que estoy muy conectada con todas las etapas y creo que eso definitivamente me define, que soy muy niña, pero mujer, pero muy en mi edad.

Invito a todos a que no se pierdan el estreno de Consuelo este próximo 19 de abril a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo. Les sorprenderá cómo se logró recrear los años 50 y la precisión con la que se recuerdan todas las vivencias de esta época desde una perspectiva realista y, al mismo tiempo, con un gran toque de comedia.

