Kanye West revela que Bianca Censori lo dejó

Kanye afronta uno de los momentos más difíciles en su vida y en su carrera, ya que se ha visto envuelto en demasiada polémica debido a sus publicaciones en redes sociales.

Desde ataques a Kim Kardashian, a comentarios bastante agresivos en contra de los hijos de Beyoncé y Jay Z. Ante esto ha surgido mucha preocupación por la salud mental del cantante, angustia que comparte su esposa Bianca Censori.

Quien parece haber decidido dejar al rapero, lo cual Kanye dio a conocer en la canción “BIANCA” de su nuevo disco WW3. En dicho sencillo se puede escuchar lo siguiente:

“Bianca, solo quiero que vuelvas.

Vuelve conmigo

Sé lo que hice para enfadarte,

Bianca, solo quiero que vuelvas…

Mi bebé, se fue

Pero primero trató internarme

No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo…

Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé.

Hasta que Bianca vuelva, me quedo despierto toda la noche, no voy a dormir…”

En esta canción, West también dio a conocer que la familia de Bianca incluso querían que Kanye fuera internado en lo que asumimos sería un hospital psiquiátrico, ya que el cantante no especifica. De momento Bianca no ha salido a confirmar o negar su separación y tampoco se ha dado a conocer que se esté iniciando un proceso de divorcio.