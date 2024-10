¿Qué piensa Justin Bieber sobre las acusaciones en contra de Sean Diddy Combs?

Desde que se hizo público el arresto de Sean Diddy Combs el pasado 16 de septiembre, el nombre de Justin Bieber salió a relucir en las redes sociales, pues se cree que el canadiense fue una de las víctimas del rapero cuando era tan solo un niño. Algunos usuarios de TikTok incluso prestaron especial atención al videoclip de “Where are ü now?” de Justin Bieber con Skrillex y Diplo, el cual contiene algunos mensajes ocultos que han estado saliendo a la luz. De acuerdo a distintos internautas, hay un escrito que haría énfasis en el abuso que sufrió Justin a manos de Sean Diddy Combs: “911 Diddy”.

Una fuente cercana a Bieber reveló para Us Weekly la reacción del cantante ante las acusaciones en contra de Sean Diddy Combs, quien fue arrestado por tráfico sexual, crimen organizado, violación, portación de armas y transporte de personas de prostitución.

Justin Bieber reacciona a las acusaciones en contra de Sean Diddy Combs

Una informante dijo que Justin está “completamente asqueado” del tema relacionado con Sean Diddy Combs y prefiere mantenerse al margen de la situación: “Justin tiene una historia con Diddy, lo conoció cuando era adolescente, pero estas acusaciones le han afectado profundamente. No quiere saber nada de este tema”.

“Justin no quiere involucrarse en esta situación. Está en su pasado y ahí es donde quiere dejarlo”.

Aunque hasta el momento no se ha revelado cuáles fueron los abusos que habría sufrido Justin a manos del rapero, otra fuente añadió para Page Six que “los familiares están preocupados por Justin. No está claro si ‘Diddy’ se habría aprovechado de Justin en ese momento ya que su familia estaba cerca y su manager Scooter Braun realmente se preocupaba por él. Pero dicho esto, Justin pasó por un período realmente malo, una fase muy rebelde”.

Sean Diddy Combs enfrenta una condena mínima de 15 años de prisión por el delito de tráfico sexual, pero su condena podría extenderse a cadena perpetua. Esto se definirá durante su juicio, el cual está agendado para mayo de 2025.