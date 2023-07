“Por fin se muestra al natural”, escribieron los usuarios de las redes en la publicación protagonizada por Jennifer Lopez

Si nos piden que pensamos en el tipo de cuerpo que tenemos querer a los cincuenta años, automáticamente se nos viene a la cabeza Jennifer Lopez. La cantante es conocida por tener una de las figuras más tonificadas en el mundo del espectáculo, pues además de llevar una dieta balanceada, es muy disciplinada con su rutina de ejercicio. JLo hace levantamiento de pesas en el gimnasio, además de que tiene sesiones con entrenadores personales. Pero eso no es todo; la intérprete de On The Floor también practica pole fitness y pasa muchas horas en sus ensayos de baile, por lo que si buscas verte como la artista de 53 años de edad, te damos un pequeño spoiler: ¡requerirás de mucha disciplina!

Sin embargo, los cuerpos perfectos no existen y Jennifer Lopez lo sabe, pues es completamente normal que con el paso del tiempo nuestra apariencia física se modifique.

Jennifer Lopez es aplaudida por mostrar que su cuerpo no es perfecto

Hace algunos meses, Scarlett Johansson dejó ver que su abdomen no es plano —como todos creían— en un acto de amor propio, y esta vez fue el turno de Jennifer Lopez, quien se mostró completamente real y al natural en una reciente sesión de fotos con la que muchas mujeres se sintieron identificadas.

JLo aparece posando frente a las cámaras con un vestido de manga larga y espalda descubierta y dejó ver que, al igual que la mayoría de las mujeres, ella también tiene rollitos en la espalda y que sus senos no están completamente firmes (algo totalmente natural que nunca debería ser criticado por la sociedad).

“Por fin se muestra natural, con senos caídos. Diosa de todas formas, pero basta de filtros” y “Todo en esta mujer es perfecto”, escribieron los usuarios en la publicación.