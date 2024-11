Christian Nodal desmintió tener un romance con Ángela Aguilar cuando aún se encontraba en una relación con Cazzu

Cazzu generó revuelo luego de revelar en una entrevista con Luzu Tv que ella se enteró de la relación sentimental de Christian Nodal y Ángela Aguilar al mismo tiempo que todos los demás, desmintiendo lo que la hija de Pepe Aguilar había dicho anteriormente en Good Morning America que “todas las partes involucradas estaban sobre la misma página. A nadie le rompieron el corazón”.

La cantante argentina refutó la declaración de Ángela y dijo lo siguiente: “Citando lo que dijo [Aguilar], se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce y no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió... Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón (...) Yo me enteré de su relación de la misma forma en la que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios. Me sorprendí, obviamente, porque yo la conocía. Primero pensé que era falso”.

Una vez que la entrevista de Cazzu se volvió viral, Christian Nodal decidió hacer un video en vivo para defender a su esposa y aclarar que ella “nunca fue la amante”.

“Jamás fue una amante": Nodal defiende a Ángela Aguilar tras las duras revelaciones de Cazzu

En su video en vivo a través de Instagram, Christian Nodal se enfocó en aclarar que no hubo infidelidad de por medio durante su relación sentimental con Cazzu.

“Estuvimos en buenos términos, estamos de acuerdo con no estar de acuerdo, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta, yo le informé a ella, yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas, sale el comunicado y al día sale la foto”, expresó el artista. “Todo el mundo hace sus conclusiones, hay un montón de estupideces que se han hablado y la gente se la cree, estoy sorprendido, lo interno es lo que me sorprende”.

Sobre las especulaciones de que Ángela fue su “amante”, Nodal dijo que esta teoría es completamente falsa: “Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación, la única plática fue para invitarla al foro sol (…) Yo no estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”, dijo y finalmente aseguró que “su consciencia está limpia”.

“Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar del tema… jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia”.