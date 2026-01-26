Guía completa para ver los Premios Oscar 2026: fechas, horarios y dónde verlos en streaming y en TV
Los Premios Oscar 2026 (la 98ª edición de la ceremonia más importante del cine) se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026 desde el Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles, California —conducidos por Conan O’Brien y honrando lo mejor del cine de 2025.
Aquí te decimos cuándo y en qué plataformas puedes verlos (incluyendo las nominaciones y la gala), especialmente desde México 🇲🇽 y otras formas de seguir toda la fiesta cinematográfica.
🎥 Fechas clave que no te puedes perder
Anuncio de nominaciones — 22 de enero de 2026
La Academia de Hollywood reveló las películas y personas nominadas el jueves 22 de enero de 2026 desde Los Ángeles, y este evento se transmitió en vivo con cobertura global.
Horario en México:
- 7:30 a.m. (hora del centro).
¿Dónde verlo?
- YouTube Oficial de los Oscar (transmisión gratuita).
- Redes oficiales de la Academia: Instagram, TikTok, Facebook.
- Oscar.com / Oscars.org (transmisión global).
- Azteca 7 (televisión abierta en México).
Esta presentación es ideal para enterarte de qué películas, directores y actores están nominados en todas las categorías antes de la gran noche.
🏆 Ceremonia de los Oscar 2026 — 15 de marzo de 2026
La entrega de estatuillas será el domingo 15 de marzo de 2026 y promete una noche llena de emociones, glamour y sorpresas cinematográficas.
Horarios que te interesan (aproximados):
- 16:00 hrs (CDMX): Cobertura de alfombra roja y entrevistas previas.
- 17:00 hrs (CDMX): Inicio oficial de la ceremonia principal.
Dónde ver los Oscar 2026 en México
Televisión abierta
Televisión de paga
- TNT / TNT Series: Transmisión en vivo de la ceremonia y contenido previo.
📲 Plataformas de streaming para ver los Oscar en vivo
Max
En muchos países (incluido México), la ceremonia y contenido relacionado puede verse en Max, el servicio de streaming que aloja eventos especiales y películas nominadas.
Hulu (EE. UU.)
En Estados Unidos, la ceremonia se transmite en vivo por ABC y también por el servicio de streaming Hulu como parte de su cobertura oficial.
Opciones adicionales de streaming (según disponibilidad regional):
- ABC.com y la app de ABC (requiere autenticación con proveedor).
- Hulu Live TV, YouTube TV, FuboTV, AT&T TV (servicios de suscripción que incluyen la transmisión en vivo).
🍿 Recomendación previa: maratón de nominadas
Antes de que llegue la noche del Oscar puedes ponerte al día con las películas nominadas en plataformas de streaming, como:
- Netflix: Frankenstein, Sueños de trenes y otros títulos nominados.
- Max: Sinners, Una batalla tras otra y más contendientes.
- Apple TV+: F1.
- Prime Video / Apple TV: Otros títulos nominados en varias categorías.
Así llegarás a la gala con contexto y emoción, celebrando tus favoritas.
Extras que puedes ver en streaming antes del día
Además de la gala principal, los Oscars cuentan con:
- Cobertura de alfombra roja con entrevistas y moda.
- Shows y análisis posteriores.
- Resúmenes de ganadores por categoría.
Estos suelen estar disponibles en las redes oficiales de los Oscar y en plataformas como YouTube e Instagram.
📌 Ceremonia principal:
- 15 de marzo de 2026 — 16:00 hrs alfombra roja / 17:00 hrs inicio (CDMX).
- Azteca 7, TNT / TNT Series, Max, ABC/Hulu (según región).
🎥 Tip Cosmo: Organiza una noche de Oscar con amigos o pareja, prepara snacks temáticos y apuesta por tus favoritos de la temporada de premios. ¡La noche de los Oscar es una celebración del cine que no te puedes perder!