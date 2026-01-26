Guía completa para ver los Premios Oscar 2026: fechas, horarios y dónde verlos en streaming y en TV

Aquí te decimos cuándo y en qué plataformas puedes verlos (incluyendo las nominaciones y la gala), especialmente desde México 🇲🇽 y otras formas de seguir toda la fiesta cinematográfica.

🎥 Fechas clave que no te puedes perder

Anuncio de nominaciones — 22 de enero de 2026

La Academia de Hollywood reveló las películas y personas nominadas el jueves 22 de enero de 2026 desde Los Ángeles, y este evento se transmitió en vivo con cobertura global.

Horario en México:



7:30 a.m. (hora del centro).

¿Dónde verlo?

YouTube Oficial de los Oscar (transmisión gratuita).

(transmisión gratuita). Redes oficiales de la Academia: Instagram, TikTok, Facebook.

Instagram, TikTok, Facebook. Oscar.com / Oscars.org (transmisión global).

(transmisión global). Azteca 7 (televisión abierta en México).

Esta presentación es ideal para enterarte de qué películas, directores y actores están nominados en todas las categorías antes de la gran noche.

🏆 Ceremonia de los Oscar 2026 — 15 de marzo de 2026

La entrega de estatuillas será el domingo 15 de marzo de 2026 y promete una noche llena de emociones, glamour y sorpresas cinematográficas.

Horarios que te interesan (aproximados):



16:00 hrs (CDMX): Cobertura de alfombra roja y entrevistas previas.

Cobertura de alfombra roja y entrevistas previas. 17:00 hrs (CDMX): Inicio oficial de la ceremonia principal.

Dónde ver los Oscar 2026 en México

Televisión abierta

Televisión de paga



TNT / TNT Series: Transmisión en vivo de la ceremonia y contenido previo.

📲 Plataformas de streaming para ver los Oscar en vivo

Max

En muchos países (incluido México), la ceremonia y contenido relacionado puede verse en Max, el servicio de streaming que aloja eventos especiales y películas nominadas.

Hulu (EE. UU.)

En Estados Unidos, la ceremonia se transmite en vivo por ABC y también por el servicio de streaming Hulu como parte de su cobertura oficial.

Opciones adicionales de streaming (según disponibilidad regional):



ABC.com y la app de ABC (requiere autenticación con proveedor).

(requiere autenticación con proveedor). Hulu Live TV, YouTube TV, FuboTV, AT&T TV (servicios de suscripción que incluyen la transmisión en vivo).

🍿 Recomendación previa: maratón de nominadas

Antes de que llegue la noche del Oscar puedes ponerte al día con las películas nominadas en plataformas de streaming, como:



Netflix: Frankenstein , Sueños de trenes y otros títulos nominados.

, y otros títulos nominados. Max: Sinners , Una batalla tras otra y más contendientes.

, y más contendientes. Apple TV+: F1 .

. Prime Video / Apple TV: Otros títulos nominados en varias categorías.

Así llegarás a la gala con contexto y emoción, celebrando tus favoritas.

Extras que puedes ver en streaming antes del día

Además de la gala principal, los Oscars cuentan con:



Cobertura de alfombra roja con entrevistas y moda.

con entrevistas y moda. Shows y análisis posteriores.

Resúmenes de ganadores por categoría.

Estos suelen estar disponibles en las redes oficiales de los Oscar y en plataformas como YouTube e Instagram.

📌 Ceremonia principal:



15 de marzo de 2026 — 16:00 hrs alfombra roja / 17:00 hrs inicio (CDMX).

Azteca 7, TNT / TNT Series, Max, ABC/Hulu (según región).