FOTO: ¿Sofia Vergara encontró el amor en un hombre menor que ella?

¿Quién dijo que las segundas oportunidades en el amor no existen? La actriz colombiana Sofía Vergara vuelve a estar en el centro de los reflectores, no solo por su trabajo en televisión o su estilo impecable, sino por una posible historia de amor con el exjugador de la NFL, Tom Brady.

¿Sofía Vergara y Tom Brady son pareja? Rumores, fotos y declaraciones

Todo empezó con una fotografía que se hizo viral en redes sociales. En ella, se puede ver a Sofía sentada junto a Brady, compartiendo lo que parecía ser un momento relajado durante un viaje. Aunque a simple vista podría parecer algo casual, fue suficiente para que internet comenzara a especular si entre ellos había algo más que amistad.

Los rumores crecieron todavía más cuando una fuente cercana aseguró que fue el mismo Tom Brady quien pidió sentarse junto a la actriz. Como era de esperarse, los fans de ambos no tardaron en ilusionarse con la idea de un romance entre ellos. Uno que, además, rompería estereotipos de edad en las relaciones, ya que Sofía es algunos años mayor que el ex quarterback de los New England Patriots.

Pero no todo fue emoción. También se viralizó una supuesta declaración de Brady en la que decía que Sofía era “muy vieja” para él. Sin embargo, el propio Tom (a través de su representante) negó rotundamente haber dicho eso. Incluso aclararon que él jamás haría un comentario así.

Por increíble que sería, la verdad es que, no hay confirmación de una relación entre ellos. Todo indica que simplemente coincidieron durante un viaje y compartieron un rato agradable. Ustedes qué opinan, ¿solo hay amistad o podría ser el inicio de un amor de verano?