Florence Pugh se empodera y deja sus pezones al descubierto (una vez más)

Florence Pugh lo volvió a hacer; a un año de su polémico vestido transparente, ¡la actriz volvió a mostrar su cuerpo a través de una prenda de Valentino!

Las transparencias siguen estando en tendencia y Florence Pugh es la prueba más clara. Durante los últimos meses, el estilo de la protagonista de Don’t Worry Darling ha generado debate en las redes sociales por los vestidos transparentes que ha utilizado durante diferentes desfiles, galas y eventos. Y es que la actriz ha dejado sus pezones al descubierto en múltiples ocasiones sin temor al qué dirán.

Florence Pugh deja sus pezones al descubierto (una vez más) con un Valentino morado

Desfile Alta Costura Otoño/Invierno 2022

La primera vez fue durante el desfile de Alta Costura Otoño/Invierno 2022 de Valentino, evento en el que utilizó un vestido transparente color rosa sin mangas; dicha prenda no dejó nada a la imaginación, por lo que Pugh tuvo que defenderse de los comentarios ofensivos que recibió en redes. Posteriormente, habló con Vogue sobre aquel polémico atuendo que hasta la fecha sigue dando de qué hablar: “Nunca he tenido miedo de lo que hay debajo de la tela. Si estoy feliz con él, entonces lo voy a usar. Por supuesto, no quiero ofender a la gente, pero creo que mi punto es: ¿Cómo pueden ofenderte tanto mis pezones?”, se preguntó Pugh e incluso tocó un tema crucial para las mujeres: ¿la forma en la que vestimos justifica el acoso y abuso sexual?

Paris Fashion Week

Varios meses después, Florence lo volvió a hacer y apareció en la Semana de la Moda en París portando un icónico vestido de Valentino de dos piezas en tono champán, con lentejuelas y atrevidas transparencias que dejaron sus senos a la vista.

Semana de la moda en París 2023

Florence asistió al desfile de Valentino, que se llevó a cabo en el Château de Chantilly, utilizando un modelo lila con mucho volumen y un pronunciado escote que dejó a la vista sus pechos. Con estas fotografías, Pugh dejó claro que ella y nadie más, ¡es la reina de las transparencias!

Florence Pugh Semana de la Moda París 2023 Getty Images