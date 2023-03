Fela Domínguez: cómo se involucró en la industria musical y su tour ‘Con todo y caos’

La cantante Fela Domínguez ha tenido que enfrentarse a grandes retos profesionales y personales para poder impulsar su carrera musical hasta la cúspide. ¡Conoce algunos de ellos!

Desde pequeña, la música estuvo presente en la vida de Fela Domínguez, dos días antes de nacer su madre estuvo cantando en un espectáculo, por lo tanto, desde que era un bebé ella comenzó a tararear y a demostrar que tenía un fuerte vínculo con el mundo musical. A los 9 años de edad, su padre le regaló un disco de Mariah Carey y al cantar sus canciones se dio cuenta de que tenía una impresionante facilidad para hacer ciertas figuras musicales.

Fela en el Lunario

Después de presentarse de manera exitosa en el teatro Metropólitan, Ofelia Domínguez hace su debut por primera vez como solista en los escenarios del Lunario con su tour llamado Con todo y Caos, este próximo 2 de marzo.

“Lo más difícil para mí de preparar un show, es acomodar el set list. Poner en orden las canciones de tal manera que se cuente una historia y haya un hilo conductor entre cada una de ellas. A veces tienes ganas de involucrar covers, tener invitados, etc, pero creo que un show debe tener un concepto, y definirlo es lo más complicado”.

Uno de los momentos más significativos para la cantante durante su próximo show, será el instante en el que interprete la canción Un lugar mejor, que habla sobre la pérdida de un ser querido, ya que hace poco perdió a su tío de forma inesperada y era parte de su banda sonora.

Fela aseguró que su familia es su inspiración para poder ser mejor cada día, ellos son los que guían su camino y le hacen saber sus errores porque tienen un gran conocimiento en el ámbito musical, por lo tanto, notan perfectamente cuando ella comete alguna equivocación.

Uno de los principales sacrificios que ha hecho Ofelia es dedicarle mucho tiempo a su profesión:

No estar presente en eventos importantes para mi circulo ha sido difícil, pero he aprendido a rodearme de gente que entiende mi vida y está conmigo a pesar de que quizá no esté tan presente en ciertos momentos por mi carrera artística”.

Uno de los principales sueños de la intérprete es no perderse en el camino de la música. "Es muy fácil dejarte llevar por la corriente y empezar a interpretar cosas que no te gustan, por tener fama mucho más rápido. Creo que mi sueño más grande es siempre cantar lo que me sale del corazón y que la gente lo acepte", dijo Fela Domínguez.